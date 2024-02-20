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Банки
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Приватбанк снизил вдвое стоимость переводов на заграничные карты до конца апреля

Приватбанк снизил вдвое стоимость переводов на заграничные карты до конца апреля
Фото: пресс-служба Приватбанка

Чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны сейчас живут в других странах или помогают родным и друзьям за рубежом, государственный Приватбанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения

Отмечается, что с 20 февраля по 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в Приват24 с карт Приватбанка на зарубежные карты по всему миру снижены вдвое до 1% (минимум 25 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню «Перевод на карту».

Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.

В финучреждении напомнили, что открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно у Приват24 и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке.

Напомним, клиенты Приватбанка смогут получить перевод из Польши как в гривне на собственный счет или карту, так и у польских злотых на валютный счет (PLN).

Также клиенты ПриватБанка смогут бесплатно получить карту "Новой Почтой" до конца апреля 2024 года.

Автор:
Светлана Манько