Украинцы смогут получать денежные переводы из Польши в злотых: как это сделать

Клиенты ПриватБанка смогут получить перевод из Польши как в гривне на собственный счет или карту, так и в польских злотых на валютный счет (PLN).

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что финучреждение и европейский финансовый сервис ZEN.COM открыли возможность отправки в Украину переводов в польские злотые (PLN) через систему PrivatMoney.

"Теперь чтобы отправить деньги из Польши родным и друзьям в Украину, больше не нужно обменивать злотые на другую валюту. Получить перевод в Приватбанке можно как в гривне на собственный счет или карту, так и у польских злотых на валютный счет злотых (PLN ) клиента", – отметил член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Как отправить перевод в злотых

Чтобы отправить в Украину денежный перевод в злотых через ZEN.COM и PrivatMoney, нужно иметь активный счет в приложении ZEN.COM, выбрать валюту перевода PLN, указать имя и фамилию получателя и номер карты/счета IBAN в гривне или номер счета IBAN в злотых в ПриватБанке и проверить, чтобы в разделе "Тип перевода" было указано PrivatMoney.

С начала запуска сервиса в июле 2023 украинцы уже получили через Приватбанк 35 000 переводов ZEN.COM на сумму 6 млн долларов.

Напомним, в июле 2023 года ZEN.COM стал партнером системы международных денежных переводов PrivatMoney и запустил сервис быстрых денежных переводов на карточки и номера счетов IBAN ПриватБанка.

Как в ZEN.COM открыть многовалютный счет

Прежде всего, необходимо загрузить на смартфон приложение ZEN.COM. После скорейшей и простой регистрации можно начинать им пользоваться. Украинцам, чтобы пройти регистрацию, нужно иметь ID-карту или загранпаспорт.

После прохождения регистрации у вас будут:

виртуальная карта;

номер IBAN европейского значения

Кроме этого, вы можете заказать и стандартную карту ZEN MasterCard. В любую страну ЕЭС эта карта будет доставлена по вашему адресу через 5–7 дней.