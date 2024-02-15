Українці зможуть отримувати грошові перекази з Польщі у злотих: як це зробити

Клієнти Приватбанку зможуть отримати переказ із Польщі як у гривні на власний рахунок чи картку, так і в польських злотих на валютний рахунок (PLN).

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Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що фінустанова та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM відкрили можливість відправки до України переказів у польских злотих (PLN) через систему PrivatMoney.

"Тепер щоб відправити гроші з Польщі рідним та друзям до України, більше не треба обмінювати злоті на іншу валюту. Отримати переказ у Приватбанку можна як у гривні на власний рахунок чи картку, так і в польських злотих на валютний рахунок злотих (PLN ) клієнта", - зауважив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Як надіслати переказ у злотих

Щоб надіслати до України грошовий переказ у злотих через ZEN.COM та PrivatMoney, треба мати активний рахунок у додатку ZEN.COM, вибрати валюту переказу PLN, вказати ім’я та прізвище отримувача та номер картки/рахунку IBAN в гривні або номер рахунку IBAN у злотих в Приватбанку та перевірити, щоб у розділі "Тип переказу" було зазначено PrivatMoney.

З початку запуску сервісу у липні 2023 року українці вже отримали через Приватбанк 35 000 переказів ZEN.COM на суму 6 млн доларів.

Нагадаємо, у липні 2023 ZEN.COM став партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney та запустив сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN Приватбанку.

Як у ZEN.COM відкрити багатовалютний рахунок

Перш за все необхідно завантажити на смартфон додаток ZEN.COM. Після швидкої та простої реєстрації можна починати ним користуватися. Українцям, щоб пройти реєстрацію, потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт.

Після проходження реєстрації у вас будуть:

віртуальна картка;

номер IBAN європейського значення.

Крім цього, ви можете замовити і стандартну картку ZEN MasterCard. У будь-яку країну ЄЕЗ ця картка буде доставлена за вашою адресою за 5–7 днів.