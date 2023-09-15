Багатовалютний рахунок ZEN.COM: миттєвий доступ до власних коштів за кордоном

За допомогою мобільного додатку ZEN.COM можна швидко виконувати фінансові операції, перебуваючи в будь-якій країні світу. Це дуже зручно для мандрівників та шопінгу за кордоном. Ми розповімо, як на своєму мобільному телефоні відкрити багатовалютний рахунок і користуватися коштами за межами власної країни.

Що таке багатовалютний рахунок

ZEN.COM дозволяє відкрити єдиний для багатьох валют рахунок. Всього їх 29. Тобто перед поїздкою немає потреби відкривати рахунок у валюті цієї країни. З мультивалютного рахунку можна виконувати операції в злотих, фунтах стерлінгів, доларах, євро та інших валютах.

Це дозволяє більш комфортно користуватися власними коштами та уникнути труднощів, пов'язаних з використанням декількох окремих рахунків.

Які можливості відкриває рахунок ZEN.COM

Власнику рахунку доступні різні операції з фінансами:

знімання в банкоматах всього світу готівкових коштів;

валютний обмін за найвигіднішим курсом;

оплата послуг та різноманітних товарів: як онлайн, так і офлайн;

надсилання та отримання переказів місцевого та міжнародного формату з найменшими тарифами.

Швидкість операцій із ZEN.COM блискавична. Після конвертації можна практично відразу зняти кошти або розрахуватися карткою за покупки. За конвертацію чи зняття у банкоматі готівки не передбачені додаткові збори.

Як у ZEN.COM відкрити багатовалютний рахунок

Перш за все необхідно завантажити на смартфон додаток ZEN.COM. Після швидкої та простої реєстрації можна починати ним користуватися. Українцям, щоб пройти реєстрацію, потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт.

Після проходження реєстрації у вас будуть:

віртуальна картка;

номер IBAN європейського значення.

Крім цього, ви можете замовити і стандартну картку ZEN MasterCard. У будь-яку країну ЄЕЗ ця картка буде доставлена за вашою адресою за 5–7 днів.

Фізичні картки мають європейський сертифікат Digital First, який забезпечує додатковий захисний рівень. На карті відсутні термін дії, CVC-код та номер. Ця інформація є тільки у додатку.

Digital First на найвищому рівні захищає картку та кошти, що є на ній, від шахраїв. Без відома власника ніхто не зможе нею скористатися.

Як використосувати рахунок ZEN.COM

Як тільки рахунок буде відкрито, можна починати використовувати віртуальну картку:

платити за підписки та товари через інтернет;

додавати до свого віртуального гаманця (це може бути Garmin Pay, Apple Pay, Google Pay, Xiaomi Pay).

Картка діє протягом двох років. Передбачено ліміт на день у розмірі 30 000 євро.

Поповнювати рахунок можна декількома способами:

шляхом переказу коштів (міжнародні або місцеві);

через Paysafecash або Planet Cash (в Польщі цих терміналів більше 1000);

з карток VISA та MasterCard, в тому числі за допомогою Google Pay та Apple Pay.

Нічого складного у процедурі поповнення немає:

треба зайти в додаток на своєму мобільному пристрої;

вибрати функцію поповнення;

ввести необхідну суму та варіант поповнення;

завершити процедуру.

Якщо рахунок буде поповнюватися шляхом переказу, відправник має ввести прізвище, ім'я та по батькові власника рахунку, а також номер картки. Після миттєвого зарахування коштів ними можна починати користуватися. Навіть у подорожах доступ до грошей буде безперервним, що дуже зручно.

З мобільним додатком ZEN.COM дуже просто подорожувати та керувати фінансами.

На сайті zen.com ви знайдете ще більше корисної інформації.