ПриватБанк продлил срок бесплатной доставки платежных карт "Новой почтой"

Клиенты ПриватБанка смогут бесплатно получить карту "Новой Почтой" до конца апреля 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Клиенты ПриватБанка до конца апреля 2024 года смогут получить бесплатно банковскую карту с доставкой "Новой почтой" по всей Украине и в шести странах Европы", - говорится в сообщении.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через приложение "Приват24".

Как воспользоваться услугой

Для того чтобы заказать новую карточку ПриватБанка или перевыпустить действующую, необходимо:

оформить заявку за несколько кликов в "Приват24";

получить карточку в отделении или почтомате "Новой Почты" по Украине;

получить карту через курьера Nova Post на любой адрес, если вы находитесь в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

Напомним, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных. При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в приложении "Приват24" и получить платежную карту через "Новую почту" по всей Украине и за рубежом.

По состоянию на конец ноября 2023 года, с начала запуска в октябре-2023 услуги доставки карт за границу, клиенты ПриватБанка заказали 23,1 тысяч карт, из которых было доставлено более 20,8 тысяч. По статистике, которую ведут в банке, 56% карт заказывалось клиентами с доставкой в Польшу. 27,9% карточек банка доставлялось "Новой почтой" в Германию, на третьем же месте - Чехия с 7,5% доставок (таким образом, количество карт в остальных странах, где доступна эта услуга, суммарно составляет 8,6% от общего количества).

Еще раньше, в сентябре 2023 года, услугу по доставке своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира запустил Monobank.

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