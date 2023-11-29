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В Приватбанке озвучили первые показатели заказов его карт украинцами за рубежом
Клиенты государственного Приватбанка с начала запуска в октябре услуги доставки карт за границу заказали уже 23,1 тысячи карт, из которых уже доставлено более 20,8 тысячи, говорится в сообщении финучреждения.
Согласно статистике банка, 56% карт заказывается клиентами с доставкой в Польшу. 27,9% доставляется "Новой почтой" в Германию, на третьем же месте - Чехия с 7,5% доставок (таким образом, остальные страны, где доступна эта услуга, суммарно составляют 8,6%).
67,3% карт в Приватбанке, что ожидаемо, заказывают за границу именно женщины. Среди возрастных категорий наиболее активно пользуется услугой молодежь: почти 40% карточек банка уже получили клиенты в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый третий заказ доставки карт делают украинцы от 36 до 45 лет, а 8% заказов банк получил от украинцев старше 65 лет.
Заказ карт с доставкой за границу доступен в интернет-банкинге "Приват24". Получить карту Приватбанка можно курьером Nova Post по любому адресу в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии. До конца января такая доставка будет бесплатной.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отметим, в свою очередь, что ранее, в сентябре, доставку своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира с помощью "Новой почты" или "Укрпочты" запустил monobank.
Напомним также, что среди последних нововведений в "Приват24" - появление сервиса срочного информирования банка о случаях мошенничества с мгновенной помощью или консультацией в мобильном приложении.
Источник фото: ua.depositphotos.com