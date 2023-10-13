ПриватБанк будет бесплатно отправлять платежные карты "Новой почтой" в страны ЕС

ПриватБанк предусмотрел для клиентов возможность заказать перевыпуск платежной карты с доставкой "Новой почтой" в шесть стран Европы.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Клиенты ПриватБанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить "физическую" карточку через "Новую почту" в шести странах Европы, где в результате войны или других обстоятельств сейчас находится больше всего украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказ карт с доставкой за границу уже доступен в Приват24.

Получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

Как сообщают в финучреждении, до конца января 2024 года доставка карт ПриватБанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной.

Заметим, с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных. При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24 и получить платежную карту с доставкой по всей Украине и за границу.

Заметим, что недавно monobank, запустил доставку своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира.

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