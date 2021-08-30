Детская карта от Монобанка, ПриватБанка и других. Как оформить и какие условия предлагают

Сегодня детскую банковскую карточку для школьников предлагают сразу несколько банков. Среди них ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Райффайзен Банк, "Пивденный", Глобус Банк, Укрсиббанк, RwSbank, МТБ Bank.

Еще несколько банков рассматривают возможность выпуска специального продукта для детей. "Карта с отдельным счетом в Пиреус Банке сейчас открывается детям с 14 лет. Также есть возможность открыть дополнительную карту к основному счету родителей, в том числе малолетним. На эту карту можно установить отдельный лимит. Сейчас мы проводим анализ по выявлению заинтересованности в отдельном продукте для детей и его составляющих", — говорит, в частности, в комментарии Delo.ua начальник управления розничного бизнеса Пиреус Банка Ярослава Коваленко.

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Наиболее востребованный такой продукт, как детская банковская карточка, по словам директора по маркетингу monobank Анатолия Рогальского, для категории 10-14 лет, это 60% от общего количества.

Пиковыми по выдачам являются конец мая-июня, когда родители отправляют своих детей в лагеря или к бабушкам-дедушкам, и начало учебного года.

Детская карта monobank

Оформить карточку можно через интернет. Для этого нужно скачать приложение, отсканировать удостоверяющие личность ребенка и отца / матери документы, а также их ИНН.

Оформление и обслуживание карты — бесплатно. Доставка пластиковой карты осуществляется "Новой почтой". Стоимость доставки — 50 гривен. Пополнение счета — без комиссий. Снятие налички — 0,5%.

Насчитывается 5% годовых на остаток личных средств: если, например, на карте целый месяц лежит 12 тысяч гривен, то 1 числа следующего месяца банк прибавит к ним еще 50 гривен. Выплаты происходят только за те дни, когда на карте было больше 100 гривен.

Каждый месяц есть возможность выбрать 2 категории трат (например, кино и фастфуд), по которым возвращается до 20% от суммы покупки.

Родители могут видеть выписку и управлять доступностью и лимитами для таких функций: снятие наличных, покупки в онлайн-играх, пополнение карты третьими лицами, переводы на другие карты, лимиты на траты в кафе и на развлечения.

По данным банка, детской картой monobank, которая была запущена как отдельный продукт чуть больше года, сейчас пользуется 120 тысяч активных детей. Из них физическими картами пользуются только 25% детей, все остальные используют оплаты через Apple\Google Pay.

Детская карта Ощадбанка ЛАЙК’Ю

Банковский продукт для детей — карточку ЛАЙК’Ю (запущен Ощадбанком в 2020 году) можно заказать через чат бот (Telegram, Messenger Facebook) и онлайн-помощник Ощада, а также оформить в любом отделении Ощадбанка. Для оформления детской карточки нужны документы, удостоверяющие личность ребенка и отца / матери, а также их ИНН.

Выдают пластиковую детскую карту ЛАЙК’Ю в отделении Ощадбанка. Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, то его присутствие не требуется.

Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Стоимость услуги информирования по проведенным операциям — 7 гривен/месяц.

По детской карточке утверждены отдельные тарифы, предусматривающие бесплатные операции по ней, а именно: зачисление на ЛАЙК'Ю, переводы на другую ЛАЙК'Ю, осуществление расчетов в торговой сети, снятие наличных в пределах лимита в месяц.

Снятие налички — 1%+5 гривен. Перевод средств с ЛАЙК'Ю на другую карту — 1%+5 гривен. Осуществлять платежи на произвольные реквизиты нельзя.

Карточку можно добавлять к электронным кошелькам Apple Pay или Google Pay для расчетов смартфоном. Также она дает ребенку доступ в интернет-банкинг Ощада, где он может самостоятельно управлять деньгами.

Пользователи ЛАЙК'Ю имеют возможность участвовать в веселых квизах, получать инструкции в любимом ими видеоформате, для них проводятся специальные акции. Ежемесячно разыгрываются подарки, среди которых iPhone в цвете карточки.

По словам директора департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимира Москаленко, 90% карт ЛАЙК'Ю активно используются детьми для расчетов. Средний возраст пользователя ЛАЙК'Ю, которая рассчитана на детей, подростков и молодежь до 25 лет, — 12 лет.

Детская карта ПриватБанка Junior Сard

Стандартная Junior Сard оформляется бесплатно. Стоимость карты с фото ребенка — 50 гривен. С индивидуальным дизайном — 99 гривен. С индивидуальным дизайном и фото одновременно — 149 гривен.

Выдают карточку непосредственно в отделениях ПриватБанка.

За снятие собственных денежных средств с Junior Сard в банкоматах и пунктах выдачи наличных взимается комиссия — 1%. За рубежом — 2%. Пополнение баланса также стоит денег: для родителей — 0,2% от зачисляемой суммы, другие — 0,5% от зачисляемой суммы.

По Junior Сard есть возможность поставить дневной лимит на снятие (даже 0, если ребенок временно наказан) и менять его хоть каждый день, ограничить сумму снятия наличных, а то и вовсе заблокировать эту опцию. При любом движении по карте родитель получает SMS-уведомления от банка и видит выписку.

Собственники Junior Сard имеют возможность посещать увлекательные бизнес-квесты и экскурсии в банке; обучаться в бизнес-школе, где преподают топ-менеджеры ПриватБанка; получить бонусы за оплату товаров в магазинах — партнерах программы лояльности "Бонус Плюс"; принимать участие в соревнованиях, конкурсах и акциях, организованных ЮниорБанком совместно с Mastercard; персонализировать свою карту специальным набором стикеров.

Детская карта от банка "Пивденный"

Для оформления детской карты на имя ребенка открывается дополнительная карта к карточному счету одного из родителей. Таким образом карта имеет полный функционал обычной платежной карточки. Выпуск осуществляется при условии предоставления клиентом заявления, которое можно оформить онлайн в интернет-банкинге, и документов, позволяющих банку идентифицировать ребенка:свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка.

По словам руководителя проектов управления разработки продуктов, развития дистанционных и альтернативных каналов банка "Пивденный" Натальи Столярчук, сегмент детских карточек в банке не является массовым. Чаще всего карточки детям оформляют родители, которые часто путешествуют вместе с семьей, или детям, которые учатся за границей.

Карточку, которую оформляют ребенку, от стандартной (класса Visa Classic или Mastercard World) до премиальной (класса Visa Signature или Mastercard World Elite), можно добавить в Apple Pay или Google Pay.

Премиальные карты, оформленные ребенку, имеют те же привилегии, что и карточки их родителей: пользование аэропортовыми сервисами, посещение лобби зон, скидки и акционные предложения и тому подобное.

Стоимость обслуживания детской карты напрямую зависит от стоимости обслуживания карты родителей, к которой она привязана.

Детская карта Райффайзен Банка FUN

FUN карта выпускается бесплатно на имя ребенка (есть три варианта дизайна) к карточному счету одного из родителей. Пополнять карточку ребенка и контролировать состояние счетов родители могут бесплатно в Raiffeisen Online.

Снять наличку бесплатно с FUN карты можно 4 раза в месяц: дважды в банкоматах Райффайзен Банка и еще два раза в любых других банкоматах Украины. Дальше — 1% от суммы снятия + 5 грн в банкоматах и отделениях Райффайзен Банка или 1,5% от суммы снятия в банкоматах и отделениях других банков +5 грн. При безналичных расчетах комиссия не взимается.

Обслуживание карты — 0 грн/месяц при осуществлении 5 и более платежей (менее 5 платежей — 21 грн/месяц).

Бесплатное информирование по операциям на номер телефона одного из родителей и на номер телефона ребенка.

Детская карта Глобус Банка

Оформить на ребенка в возрасте от 6 лет можно либо Debit Mastercard U-card, либо ее премиальный вариант — Mastercard Platinum U-Card. Cтоимость оформления первой обойдется в 50 гривен, второй — 500 гривен.

Снятие наличных в отделениях и банкоматах Глобус Банка и банков-партнеров по детским картам — 1% + 10 гривен. В других банкоматах — 1-2% +10-20 гривен.

Изменять лимиты на снятие, оплату услуг, блокировать-разблокировать карту родители ребенка могут бесплатно.

Преимуществами владельцев Mastercard Platinum U-Card являются: расчеты Сontactless, до 14% годовых на остаток средств на счете, бесплатная и без очередей регистрация на рейс в аэропорту, бесплатное и быстрое прохождение контроля в аэропорту через привилегированный зеленый коридор Fast Line, бесплатное ожидание посадки на самолет в бизнес-ложе MasterCard Lounge.

Детская карта Укрсиббанка

В зависимости от возраста ребенка к счету одного из родителей можно открыть платежную карту: MC PLATINUM KIDS — для детей с 6 лет, MC PLATINUM TEENS — для детей с 11 лет.

Стоимость выпуска карты на имя ребенка зависит от пакетного предложения, в рамках которого открывается карта — от 200 до 600 гривен.

Для детей от 6 до 10 лет включительно максимальное значение платежного лимита может составлять 100 гривен на каждую из операций. Суммарный лимит 100 грн /сутки. Лимит не может быть увеличен даже владельцем счета. Для детей от 11 лет максимальное значение платежного лимита может быть установлено на уровне действующих лимитов для карт MC PLATINUM на каждую из операций. Лимит может быть увеличен одним из родителей — владельцем счета.

Дополнительная карта на имя ребенка не открывается к счетам, на которых установлен лимит овердрафта.

Стоимость обслуживания детских карт зависит от стоимости обслуживания карт, к которым они привязаны.

Детская карта RwS bank

Карта выпускается детям в возрасте от 6 до 14 лет в виде дополнительной карты к родительскому счету (или счету опекуна) — клиента RwS bank и имеют такой же функционал, что и обычные платежные карты. Стоимость выпуска дополнительной карты к Standard Debit MasterCard — 100 гривен.

Получить детскую карту можно в отделении RwS bank. Там нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и ИНН.

Снятие наличных в кассах и банкоматах RwS bank бесплатно и без ограничений по сумме за однократное снятие. В других местах — 2 грн/транзакция. Пополнение карточки — бесплатно.

Карта поддерживает бесконтактные оплаты PayPass (Google Pay и Apple Pay) и оснащена чипом.

Детская карта МТБ BANK

Детская карта выпускается детям в возрасте от 6 до 18 лет в виде дополнительной карты к счету одного из родителей — клиентов МТБ БАНКа. Для оформления карты менеджер банка готов подойти в удобные клиенту время и место.

Стоимость обслуживания детской карты привязана к стоимости обслуживания карты родителей.

Родители имеют возможность осуществлять контроль за всеми операциями ребенка с помощью услуги смс-банкинга и интернет-банкинга / мобильного банкинга, возможность установить лимит по карте (таким образом родители могут быть уверены, что ребенком не будет потрачено более установленного лимита): на получение наличных в сутки или в месяц; на безналичные операции в сутки или месяц; возможность совершать покупки безналичным путем через POS-терминал любого банка без взимания комиссии в торгово-сервисных предприятиях, как в Украине, так и за ее пределами; бесконтактная оплата покупок с GooglePay/ApplePay; пользование дополнительными возможностями, сервисами и преимуществами, которые доступны основному владельцу — одному из родителей.

Как можно оформить индивидуальный налоговый номер (ИНН) для ребенка

Дети с 14 лет могут при оформлении карты банка пользоваться своим, а не родительским индивидуальным налоговым номером (ИНН). Его можно получить в органах Государственной налоговой администрации Украины.

Для этого нужно:

копия свидетельства о рождении ребенка;

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (усыновителя, опекуна, попечителя);

заполнить учетную карточку в соответствии с формой №1ДР (заявление).

Учетную карточку №1ДР и копии документов, необходимых для регистрации в госреестре, можно также подать в электронном виде с помощью информационно-телекоммуникационной системы "Электронный кабинет". Вскоре можно будет подать документы онлайн также через систему "Дія".