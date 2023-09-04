Відкрити дитячу картку в Монобанку чи Приватбанку. Як це працює і які переваги надає батькам

На сьогоднішній день безліч банків пропонують послугу з відкриття дитячої картки. Кожна установа розуміє дитячий вік по-своєму: десь дитинство малолітнього клієнта закінчується на 14 роках, а десь – на 17. Відкрити таку картку може будь-хто з батьків, контролюючи при тому кошти дитини й привчаючи її до фінансової грамотності.

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Про те, як саме відкрити таку картку, які її переваги і які банки які умови пропонують, читайте в матеріалі Delo.ua. Для прикладу ми взяли дитячі картки двох банків (державний Ощадбанк раніше її мав, проте зараз такої опції немає).

Як отримати дитячу картку в Monobank

У monobank, який запустив цей продукт аж у березні 2020 року, зробити дитині банківську картку, як і в його конкурента Приватбанку, дуже просто. Для цього батьку або матері необхідно на сайті ввести номер телефону. Опісля цього надійде СМС з посиланням на відкриття дитячої картки на вже встановлений додаток монобанку на гаджеті дорослого.

При переході за цим посиланням з'явиться прохання відсканувати свідоцтво про народження дитини. Знімок можна або зробити, або завантажити з галереї. І далі – по інструкції.

На жаль, трапляються випадки, коли у дитини немає батьків. Тоді картку може відкрити її опікун. Для цього треба для подальших консультацій написати у чат-бот monobank (у Telegram, Viber чи Messenger), де відповідають конструктивно й оперативно. У дорослого, у якого вже має бути встановлений додаток, попросять документи, що підтверджують його опікунство.

Зі скількох років можна отримати картку Monobank

Таку картку monobank надає дітям від 6 до 14 років (опісля 14 років дитина отримає власний незалежний акаунт monobank). Банк пропонує, як і в дорослих картках, дві категорії кеш-беку, де можна повернути до 20% вартості оплаченого товару. При цьому пластикову картку замовляти не обов’язково (можна користуватися в Apple та Google Pay) – дитина зможе платити нею через смартфон. Як і в дорослій картці, тут є перелік винагород (так зване відкриття котів).

Випуск і обслуговування картки безкоштовні, поповнення – без комісій, але за випуск фізичної картки доведеться заплатити 100 грн. За зняття готівки комісія – 0,9%. Батьківський контроль полягає в тому, що один із них може бачити виписку й керувати доступністю, лімітами щодо знаття готівки, поповнення картки третіми особами, переказ на інші картки, купівлі в онлайн-іграх та ліміти при витратах на кафе й розваги.

Після подачі заявки на оформлення дитячої картки потрібно завантажити застосунок та продовжити реєстрацію вже на смартфоні дитини. Після встановлення застосунку дитині необхідно буде ввести свій номер телефону, придумати ПІН-код і зробити селфі, після чого у дорослого з'явиться запит на підтвердження її доступу до дитячої картки. Лише після підтвердження дорослого дитина отримає доступ до застосунку.

Відкрити картку може тільки один із батьків, але доступ до акаунту можуть отримати обидва. При цьому батьки можуть захистити дитину від Quasi-cash – тип операцій, які найчастіше використовують букмекерські контори та онлайн-казино.

Зі скількох років можна зробити картку в Приватбанку

Тут "Картку Юніора" Приватбанку, який першим запропонував ідею дитячих карток, можна відкрити дитині 6-17 років. Для її відкриття потрібно завітати одному з батьків із дитиною та свідоцтвом про її народження, ІПН та ID-карткою (якщо дитині понад 14 років) вже до відділення, принагідно отримавши необхідні консультації. При тому діти з 14 років можуть оформити картку самостійно, маючи при собі всі необхідні документи.

Як і в monobank, у "Приваті" контроль усіх витрат дитини відбувається за допомогою інформування (СМС) або у виписці за карткою в Приват24, встановленого у дорослого. Поповнити картку можна через той же Приват24, регулярним платежем або через термінали самообслуговування. Батьки так само встановлюють ліміти на витрати на зняття коштів. Для дитини передбачений окремий Приват24.

Приватбанк пропонує клієнтам конкурси й акції

При цьому для привчання малолітніх до дорослого життя в Приватбанку розробили для них спеціальний сервіс – "Зробив – заробив", де батьки прописують дитині (6-17 років) завдання, за які вона в випадку виконання отримує фінансову винагороду, яку їй переводять дорослі. Цей сервіс є тільки в мобільному додатку Приват24 (як на iOS, так і на Android) дітей та їхніх батьків. Додаток треба оновити до останньої версії.

Завдання можна вибрати із запропонованого списку чи вигадати самому, встановивши термін і "ціну питання". Коли дитина заходить у свій Приват24, то бачить усі завдання. У разі їх виконання підтверджує все в додатку чи додає фото результатів. Якщо батьки приймають виконання завдань у визначений термін, дитина отримує гроші з картки батьків на власну.

Оформлення пластикової картки тут безплатне, але оформлення картки з фото коштує 50 грн (з індивідуальним дизайном – 99 грн, а з індивідуальним дизайном і фото – 149 грн). Оплата послуг і товарів в Інтернеті чи торгових точках не тарифікується. Кредитний ліміт на дитячу картку встановити неможливо.

Приватбанк при тому пропонує для дітей низку різних конкурсів відеороликів, акцій з розіграшами та прямі етери з блогерами.