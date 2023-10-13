ПриватБанк безкоштовно відправлятиме платіжні картки "Новою поштою" в країни ЄС

ПриватБанк передбачив для клієнтів можливість замовити перевипуск платіжної картки з доставкою “Новою поштою” у шість країн Європи.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Клієнти ПриватБанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати “фізичну” картку через "Нову пошту" у шести країнах Європи, де через війну чи інші обставини зараз перебуває найбільше українців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замовлення карток з доставкою за кордон вже доступно у Приват24.

Отримати картку ПриватБанку можна у відділеннях або через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

Як повідомляють у фінустанові, до кінця січня 2024 року доставка карток ПриватБанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною.

Зауважимо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку з доставкою по всій Україні та за кордон.

Зауважимо, нещодавно monobank, запустив доставку своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com