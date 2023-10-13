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Категорія
Банки
Дата публікації

ПриватБанк безкоштовно відправлятиме платіжні картки "Новою поштою" в країни ЄС

Приватбанк
Фото: Depositphotos

ПриватБанк передбачив для клієнтів можливість замовити перевипуск платіжної картки з доставкою “Новою поштою” у шість країн Європи.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Клієнти ПриватБанку відтепер можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати “фізичну” картку через "Нову пошту" у шести країнах Європи, де через війну чи інші обставини зараз перебуває найбільше українців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замовлення карток з доставкою за кордон вже доступно у Приват24.

Отримати картку ПриватБанку можна у відділеннях або через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

Як повідомляють у фінустанові, до кінця січня 2024 року доставка карток ПриватБанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовною.

Фото 2 — ПриватБанк безкоштовно відправлятиме платіжні картки "Новою поштою" в країни ЄС

Зауважимо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку з доставкою по всій Україні та за кордон.

Зауважимо, нещодавно monobank, запустив доставку своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько