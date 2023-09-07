Monobank запускает доставку своих карт по миру

Monobank запускает доставку своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь онлайн-банка Олег Гороховский.

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"Если вы уже с нами и вам нужно пластик - заказывайте. Если вы давно хотели стать клиентом mono из-за рубежа (только для резидентов Украины) - заказывайте", - отметил предприниматель.

По его словам, для этого в меню оформления физической карты для пользователей "все сделано очень просто", однако для заказа услуги нужно обновить приложение.

Гороховский добавил, что это должно стать первой технологической реализацией международной доставки карт клиентам среди украинских банков. Однако список доступных для доставки стран или исключений из них пока не приводится.

"Привезет или "Новая почта", или "Укрпочта". Какая доставка будет именно у вас? Но мы же не знаем, кто именно это читает, потому что этот пост видит много людей, это же соцсеть", - говорится в сообщении на Facebook-странице самого monobank.

Напомним также, что недавно Гороховский заявил, что не имеющий физических отделений monobank планирует открыть первое и единственное такое отделение в Крыму после деоккупации полуострова.