Помогли выстоять. Гороховского удивило поведение клиентов monobank в первые месяцы войны

В кризисные периоды решение клиентов забрать свои деньги из банков – нормальное и естественное. После начала полномасштабной войны большинство клиентов monobank этого не сделало, хотя именно этого ожидал и к этому оперативно подготовился банк.

Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

Он отметил, что типичное поведение клиентов стало одной из основных причин банкротства Signature Bank и Silicon Valley Bank.

Банки ведь не смогли быстро выдать все вклады клиентов. Чтобы избежать такой ситуации, monobank в первые месяцы полномасштабного вторжения снизил кредитные лимиты клиентов, чтобы быть готовым возвращать деньги.

"Мы беспокоились, что не сможем выполнить наши обязанности перед вкладчиками. Обязательства перед вкладчиками гораздо важнее прибыли… В кризисный период важна поддержка регулятора. Украинский очень эффективно сработал, потому что НБУ в первый день предоставил всем банкам рефинансирование. Однако оно нам не понадобилось, потому что клиенты повели себя очень непредсказуемо. Они поняли, что безопаснее держать деньги на счетах, чем перемещать". Олег Гороховский Соучредитель monobank

Первые два месяца Большой войны объемы вкладов в системе monobank росли, а не уменьшались, как ожидалось. Это помогло банку избежать кризиса ликвидности и выстоять.

Заметим, что сейчас банкир уверен в устойчивости monobank и заявляет, что не готов продать его даже за миллиард долларов. Но реальная стоимость может быть установлена только после войны.