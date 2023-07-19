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Помогли выстоять. Гороховского удивило поведение клиентов monobank в первые месяцы войны
В кризисные периоды решение клиентов забрать свои деньги из банков – нормальное и естественное. После начала полномасштабной войны большинство клиентов monobank этого не сделало, хотя именно этого ожидал и к этому оперативно подготовился банк.
Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.
Он отметил, что типичное поведение клиентов стало одной из основных причин банкротства Signature Bank и Silicon Valley Bank.
Банки ведь не смогли быстро выдать все вклады клиентов. Чтобы избежать такой ситуации, monobank в первые месяцы полномасштабного вторжения снизил кредитные лимиты клиентов, чтобы быть готовым возвращать деньги.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Первые два месяца Большой войны объемы вкладов в системе monobank росли, а не уменьшались, как ожидалось. Это помогло банку избежать кризиса ликвидности и выстоять.
Заметим, что сейчас банкир уверен в устойчивости monobank и заявляет, что не готов продать его даже за миллиард долларов. Но реальная стоимость может быть установлена только после войны.