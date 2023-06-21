Monobank пригласили запустить бизнес в Литве: что известно

Литовский банковский регулятор Lietuvos bankas предложил Monobank получить банковскую лицензию в Литве.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Со мной связался Лукас Якубонис, Chief Business Development Officer. Он сказал, что они знают, что мы работаем над европейским проектом, и он хотел представить нам Литву как страну, где можно получить банковскую или платежную лицензию. Они хотят рассказать, почему Литва и какие следующие шаги, как правильно все подготовить и вообще у них все сделано для того, чтобы помочь бизнесам не тратить много времени на бюрократию, а больше концентрироваться на бизнесе", - отметил он.

По его словам, Monobank еще не определился, что делать с таким предложением, однако такой шаг литовского банковского регулятора вызывает уважение и удивление.

"Если честно, до этого разговора я представлял, что такое может быть только во сне. Центральный банк, "продающий" свою юрисдикцию! Если честно, наверное, легче встретить на улице белого носорога, чем такое. Инвест-няня 80-го уровня", – добавил Гороховский.

Напомним, в январе Олег Гороховский сообщил, что Monobank выходит на рынок Польши с проектом под названием Stereo by mono. К нему рассчитывали привлечь как украинцев, которые находятся в Польше, так и поляков. Официальный запуск планировался до конца первого квартала 2023 года. Однако в мае стало известно, что Monobank отложил запуск польского банка на неопределенный срок.