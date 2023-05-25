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Monobank отложил запуск своего польского проекта
Monobank отложил запуск польского банка Stereo на неопределенный срок. Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
По его словам, сертификация Apple Pay для Stereo уже пройдена и банк готов к запуску в Польше.
"Но, к сожалению, из-за независимых от нас обстоятельств, выпуск продукта откладывается на неопределенный срок", – написал Гороховский.
Он отметил, что запуска банка ждут более 230 тысяч клиентов и работа будет продолжаться.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в январе Гороховский сообщил, что Monobank выходит на рынок Польши с проектом под названием Stereo by mono. К нему рассчитывали привлечь как украинцев, которые находятся в Польше, так и поляков. Официальный запуск планировался до конца первого квартала 2023 года.