Почти полумиллиону клиентов monobank арестуют счета: в чем причина

Украинский необанк monobank предупредил, что в связи с новыми изменениями в законодательстве вынужден вернуть аресты, снимавшиеся во время действия военного положения. Это касается около 436 тысяч клиентов.

Об этом 9 мая сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Банкир объясняет, что причина во вступлении в силу закона №3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

Ранее действовало постановление правительства, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 000 грн на время действия военного положения. Закон фактически упраздняет нормы, введенные документом Кабмина.

Закон №3048-IX (законопроект №8064) предусматривает, что клиенты с арестами могут пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (по состоянию на 9 мая — 13 400 грн). В то же время это возможно при условии, что исполнитель производства передаст банку постановление на снятие ареста на сумму двух минимальных зарплат по одному из счетов клиента. Клиент должен самостоятельно обратиться к исполнителю или запустить этот процесс.

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали на время действия военного положения. Это коснется 436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки будут его выполнять", - отметил Гороховский.

В настоящее время другие банки не уточняли, как будут действовать после вступления закона №3048-IX в силу.

Напомним, до начала полномасштабного вторжения в Украине действовала система, позволявшая банкам автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. Она работала в соответствии с приказом Министерства юстиции.