Гороховский не продаст monobank даже за миллиард долларов

Соучредитель monobank Олег Гороховский не продаст его даже за миллиард долларов. Но реальная стоимость банка может быть установлена только после войны.

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Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

По словам Гороховского, сложно ответить, сколько сейчас может стоить украинская компания.

"Могу о себе сказать: сейчас за миллиард долларов я бы Mono не продавал. Считаю, что он стоит больше миллиарда", - отметил соучредитель monobank .

Он добавил, что когда Украина победит и когда все нормализуется, тогда можно будет увидеть реальную оценку финучреждения.

Также Гороховский рассказал о первоначальных инвестициях в monobank.

"Около 5 миллионов долларов стоила разработка продукта и примерно столько же нужно было Universal Bank на запуск проекта", - отметил он.

Напомним, что сейчас monobank выходит на рынок Польши с проектом под названием stereo by mono. К нему рассчитывают привлечь находящихся в Польше украинцев и поляков, которым обещают высокий уровень украинского сервиса. Официальный запуск состоится в конце первого квартала 2023 года.