Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Банки
Дата публикации

Гороховский не продаст monobank даже за миллиард долларов

Гороховский не продаст monobank даже за миллиард долларов

Соучредитель monobank Олег Гороховский не продаст его даже за миллиард долларов. Но реальная стоимость банка может быть установлена только после войны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

По словам Гороховского, сложно ответить, сколько сейчас может стоить украинская компания.

"Могу о себе сказать: сейчас за миллиард долларов я бы Mono не продавал. Считаю, что он стоит больше миллиарда", - отметил соучредитель monobank .

Он добавил, что когда Украина победит и когда все нормализуется, тогда можно будет увидеть реальную оценку финучреждения.

Также Гороховский рассказал о первоначальных инвестициях в monobank.

"Около 5 миллионов долларов стоила разработка продукта и примерно столько же нужно было Universal Bank на запуск проекта", - отметил он.

Напомним, что сейчас monobank выходит на рынок Польши с проектом под названием stereo by mono. К нему рассчитывают привлечь находящихся в Польше украинцев и поляков, которым обещают высокий уровень украинского сервиса. Официальный запуск состоится в конце первого квартала 2023 года.

Автор:
Светлана Манько