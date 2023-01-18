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Гороховский не продаст monobank даже за миллиард долларов
Соучредитель monobank Олег Гороховский не продаст его даже за миллиард долларов. Но реальная стоимость банка может быть установлена только после войны.
Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".
По словам Гороховского, сложно ответить, сколько сейчас может стоить украинская компания.
"Могу о себе сказать: сейчас за миллиард долларов я бы Mono не продавал. Считаю, что он стоит больше миллиарда", - отметил соучредитель monobank .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что когда Украина победит и когда все нормализуется, тогда можно будет увидеть реальную оценку финучреждения.
Также Гороховский рассказал о первоначальных инвестициях в monobank.
"Около 5 миллионов долларов стоила разработка продукта и примерно столько же нужно было Universal Bank на запуск проекта", - отметил он.
Напомним, что сейчас monobank выходит на рынок Польши с проектом под названием stereo by mono. К нему рассчитывают привлечь находящихся в Польше украинцев и поляков, которым обещают высокий уровень украинского сервиса. Официальный запуск состоится в конце первого квартала 2023 года.