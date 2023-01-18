Гороховський не продасть monobank навіть за мільярд доларів

Співзасновник monobank Олег Гороховський не продасть його навіть за мільярд доларів. Але справжня ціна може бути встановлена лише після війни.

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Про це він розповів в інтерв’ю "Економічній правді".

За словами Гороховського, складно відповісти, скільки зараз може коштувати українська компанія.

"Можу про себе сказати: зараз за мільярд доларів я б Mono не продавав. Вважаю, що він коштує більше, ніж мільярд", - зазначив співзасновник monobank .

Він додав, що коли Україна переможе і коли все нормалізується, тоді можна буде побачити реальну оцінку фінустанови.

Також Гороховський розповів про початкові інвестиції у monobank.

"Близько 5 мільйонів доларів коштувала розробка продукту і приблизно стільки ж потрібно було Universal Bank на запуск проекту", - наголосив він.

Зазначимо, наразі monobank виходить на ринок Польщі з проєктом під назвою stereo by mono. До нього розраховують залучити українців, що перебувають у Польщі, та поляків, яким обіцяють високий рівень українського сервісу. Офіційний запуск відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.