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Гороховський не продасть monobank навіть за мільярд доларів
Співзасновник monobank Олег Гороховський не продасть його навіть за мільярд доларів. Але справжня ціна може бути встановлена лише після війни.
Про це він розповів в інтерв’ю "Економічній правді".
За словами Гороховського, складно відповісти, скільки зараз може коштувати українська компанія.
"Можу про себе сказати: зараз за мільярд доларів я б Mono не продавав. Вважаю, що він коштує більше, ніж мільярд", - зазначив співзасновник monobank .Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що коли Україна переможе і коли все нормалізується, тоді можна буде побачити реальну оцінку фінустанови.
Також Гороховський розповів про початкові інвестиції у monobank.
"Близько 5 мільйонів доларів коштувала розробка продукту і приблизно стільки ж потрібно було Universal Bank на запуск проекту", - наголосив він.
Зазначимо, наразі monobank виходить на ринок Польщі з проєктом під назвою stereo by mono. До нього розраховують залучити українців, що перебувають у Польщі, та поляків, яким обіцяють високий рівень українського сервісу. Офіційний запуск відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року.