Майже пів мільйону клієнтів monobank арештують рахунки: в чому причина

Український необанк monobank попередив, що у зв'язку з новими змінами в законодавстві вимушений повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Це стосується близько 436 тисяч клієнтів.

Про це 9 травня повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Банкір пояснює, що причина в тому, що набрав чинності закон №3048-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Раніше діяла постанова уряду, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 000 грн на час дії воєнного стану. Закон фактично скасовує норми, запроваджені документом Кабміну.

Закон №3048-IX (законопроєкт №8064) передбачає, що клієнти з арештами можуть користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (станом на 9 травня — 13 400 грн). Водночас це можливо за умови, що виконавець провадження передасть банку постанову на зняття арешту на суму двох мінімальних зарплат за одним із рахунків клієнта. Клієнт має самостійно звернутися до виконавця, або запустити цей процес.

"Оскільки закон набрав чинності, ми повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Це торкнеться 436 тисяч наших клієнтів. Дуже шкода, але ми нічого не можемо із цим зробити. Усі банки його виконуватимуть", – зауважив Гороховський.

Наразі інші банки не уточнювали, як будуть діяти після набрання чинності закону №3048-IX.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні діяла система, що дозволяла банкам автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги на вимогу державних та приватних виконавців. Вона працювала відповідно до наказу Міністерства юстиції.