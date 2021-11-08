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Банки 20 минут назад

Долги украинцев согласились автоматически списывать 18 банков

В то же время половина из топ-10 украинских банков с наибольшими активами пока не приняли такое решение

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

На сегодняшний день 18 из 73 работающих в Украине банков присоединились к системе, позволяющей автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей.

Как сообщает онлайн-платформа Opendatabot, сейчас обновленный список банков выглядит следующим образом:

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– ПриватБанк;

– Универсал Банк;

– ОКСИ Банк;

– ТАСкомБанк;

– Индустриалбанк;

– Банк Восток;

– ПроКредит Банк;

– Львов;

– Конкорд;

– Райффайзен Банк Аваль;

– Кредобанк;

– ОТП Банк;

– Идея Банк;

– Метабанк;

– Украинский капитал;

– Агропросперис Банк;

– УкрСиббанк.

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23 марта 2021 года Минюст издал приказ, согласно которому деньги со счетов должников могут быть автоматически заблокированы за долги в рамках процедуры принудительного взыскания.

В апреле, выполняя требования государственных и частных исполнителей, банки начали блокировать — частично или полностью — счета украинцев, попавших в Единый реестр должников.

"Исполнитель имеет право наложить арест на находящиеся в банке средства должника. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы денежные средства на всех счетах должника", — рассказала начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Напомним, 6 июля 2021 года в Украине полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволит автоматически арестовывать средства на банковских счетах должников.

Ранее Министерство юстиции Украины опубликовало реестр должников, в котором на данный момент находится более 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств — это взыскание с физических лиц, 8% — с юридических.

Источник фото: Depositphotos

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