Банки теперь автоматически будут арестовывать деньги со счетов должников

Сегодня, 6 июля, в Украине полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), которая позволит автоматически арестовывать средства на банковских счетах должников.

Как сообщает "Экономическая правда", ранее для списания задолженности с должников исполнительная служба сначала искала деньги на счетах, отправляя запросы во все украинские банки. При этом зачастую банки отказывались предоставлять исполнителям такую ​​информацию, что затрудняло процесс взыскания долгов.

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В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было отправлять еще одно письмо с требованием арестовать деньги. Вся процедура была длительной, так как все запросы нужно было отправлять в бумажной форме, что затрудняло процесс погашения долгов.

Однако в апреле 2021 года Нацбанк обновил свои положения о раскрытии банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, а и их номера, а также остатки средств на них.

В то же время Минюст разрешил использовать АСИП для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше.

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Это означает, что выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.

В частности, государственный или частный исполнитель создаст в системе специальный запрос о наличии денег у должника, который автоматически поступит во все банки, которые присоединились к АСИП.

В этой же системе исполнитель сможет создать постановление об аресте средств на счетах должника, направить банкам требование о списании денег со счетов и реквизиты исполнительной службы, на которые их нужно перевести. Вскоре процесс конфискации средств тоже должен стать автоматическим. К тому времени требования о списании средств исполнители будут посылать по традиционной почте.

Сейчас к автоматизированной системе исполнительного производства подключены: Приватбанк, ТАСкомбанк, Универсал банк, Монобанк, ОКСИ банк, банк "Восток", Индустриалбанк и ПроКредит банк. Еще 44 банка тестируют систему и вскоре присоединятся к ней, а 11 банков ведут переговоры о подключении к тестовой среде.

Автоматически арестовывать средства на счетах можно всем должникам, которые попали в соответствующий реестр. Ранее такая процедура применялась только в отношении должников по уплате алиментов.

По данным Opendatabot, в апреле в реестре была информация о 5,54 млн долгов. Эта цифра постоянно растет: к началу 2020 года там было 3,8 млн долгов.

Ранее Министерство юстиции Украины опубликовало реестр должников, в котором на данный момент находится более 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств — это взыскание с физических лиц, 8% — с юридических.