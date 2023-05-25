Monobank відклав запуск свого польського проєкту

Monobank відклав запуск польського банку Stereo на невизначений термін. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, сертифікацію Apple Pay для Stereo вже пройдено й банк готовий до запуску в Польщі.

"Але, на жаль, через незалежні від нас обставини, випуск продукту відкладається на невизначений термін", – написав Гороховський.

Він зазначив, що на запуск банку чекають понад 230 тисяч клієнтів і робота триватиме.

Нагадаємо, в січні Гороховський повідомив, що Monobank виходить на ринок Польщі з проєктом під назвою Stereo by mono. До нього розраховували залучити як українців, які перебувають у Польщі, так і поляків. Офіційний запуск планувався до кінця першого кварталу 2023 року.