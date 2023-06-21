Monobank запросили запустити бізнес у Литві: що відомо

Литовський банківський регулятор Lietuvos bankas запропонував Monobank отримати банківську ліцензію у Литві.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Зі мною зв'язався Лукас Якубоніс, Chief Business Development Officer. Він сказав, що вони знають, що ми працюємо над європейським проєктом, і він хотів презентувати нам Литву як країну, де можна отримати банківську чи платіжну ліцензію. Вони хочуть розповісти, чому Литва та які наступні кроки, як правильно все підготувати і, взагалі, у них все зроблено для того, щоб допомогти бізнесам не витрачати багато часу на бюрократію, а більше концентруватися на бізнесі", - зазначив він.

За його словами, Monobank ще не визначився, що робити з такою пропозицією, проте такий крок литовського банківського регулятора викликає величезну повагу та здивування.

"Якщо чесно, до цієї розмови я уявляв, що таке може бути тільки уві сні. Центральний банк, що "продає" свою юрисдикцію! Якщо чесно, напевно, легше зустріти на вулиці білого носорога, ніж таке. Інвест-няня 80-го рівня", - додав Гороховський.

Нагадаємо, в січні Олег Гороховський повідомив, що Monobank виходить на ринок Польщі з проєктом під назвою Stereo by mono. До нього розраховували залучити як українців, які перебувають у Польщі, так і поляків. Офіційний запуск планувався до кінця першого кварталу 2023 року. Проте, у травні стало відомо, що Monobank відклав запуск польського банку на невизначений термін.