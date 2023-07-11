В monobank сказали, когда выплатят клиентам деньги, застрявшие на счетах попавшего под санкции инвестброкера

Соучредитель monobank Олег Гороховский заявляет, что на счетах брокерской компании Exante, попавшей 5 июля под санкции Украины, было на тот момент 5,5 миллиона долларов пользователей его приложения для инвестиций mono invest, однако уже 12 июля деньги им должны вернуть. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Уже шесть дней ничем не занимаемся, кроме вопроса возврата клиентских денег... Мы провели переговоры с брокером, который сразу согласился их вернуть, параллельно обратились за помощью в Национальный банк Украины. Проблема заключается в том, что несмотря на то, что платеж отправлен со счетов санкционной компании, эти деньги принадлежат не ей, а нашим клиентам", - отметил бизнесмен.

По его словам, в настоящее время monobank пытается заручиться поддержкой регулятора, который бы определил, что транзакция по возврату клиентских денег не будет нарушением закона о санкциях.

Предприниматель добавил, что этим вопросом заботится лично глава НБУ Андрей Пышный, его заместитель Дмитрий Олейник, а также помощь оказывает первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Сегодня вечером мы получили деньги от брокера, и только что Дмитрий Олейник написал мне, что завтра НБУ позволит нам действовать по своему усмотрению при наличии оснований. А какое может быть у нас "усмотрение"? Мы уже не спим пять ночей - все придумываем, как вернуть деньги клиентам", - написал он.

Гороховский поблагодарил всех клиентов за терпение, а Свириденко, Пышного и Олейника – за "реальную помощь и умение брать на себя ответственность за сложные решения".

Таким образом, как отметил он, средства должны вернуться клиентам уже 12 июля. Соучредитель monobank при этом призвал вкладываться в облигации внутреннего госзайма, с грустью добавив, что инвестирование в "акции Apple – это не наш путь".

Источник фото: ua.depositphotos.com