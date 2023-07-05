Брокер из инвестприложения monobank попал под санкции Украины: что делать клиентам

Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщает о решении Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против компании Exante, являющегося брокером в приложении для инвестиций mono invest.

"Важное объявление для тех, кто пользуется приложением mono invest. Только СНБО включил в список санкций компанию Exante, которая является брокером в нашем приложении для инвестиций", - написал он в Telegram-канале.

В этой связи, по словам Гороховского, все клиенты, имеющие позиции в ценных бумагах в mono invest, должны будут получить сообщение, в котором им будет предложено согласиться закрыть позицию и получить деньги обратно на карту.

Позиции в ценных бумагах клиентов, которые нажмут в сообщении "Согласен" или не нажмут ничего до 22:30, будут закрыты, а их средства возвращены на карты. В то же время позиции клиентов, которые в сообщении нажмут "Не согласен", закрыты не будут: однако доступ к их акциям и средствам, потраченным на них, будет возможен только после снятия санкций.

Напомним, что ранее в среду президент Владимир Зеленский ввел в действие пакет санкций, касающийся главным образом компаний владельцев украинского Сенс Банка (бывшего Альфа-Банка Украина), в том числе российского "АльфаСтрахования" и связанных с ним как российских, так и кипрских компаний (против самого российского Альфа-Банка санкции Украина ввела еще в октябре 2022 года).

Среди фигурантов новых ограничений есть и кипрская компания EXT Ltd (прежнее название M&L Invest Union Markets Ltd). Как свидетельствуют данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, именно за ней стоит бренд Exante. Напомним, что инвестиционное приложение в сотрудничестве с Exante monobank запустил с февраля 2022 года.

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