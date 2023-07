Зеленский ввел санкции против компаний, которым принадлежит "Сенс Банк"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций против ряда зарубежных компаний. Соответствующий указ от 5 июля обнародован на сайте Офиса президента.

Под ограничения попали 18 компаний, девять из которых зарегистрированы на Кипре, семь – в России, а также по одной – в Люксембурге и на Британских Виргинских островах.

Речь идет о ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, "АС Холдинг", "АБ Холдинг", "Альфа Страхование", "Альфа Кэпитал Холдингз Лимитед", "ЮНС-Холдинг", Selin Ltd., EXT Ltd, Viviga Ltd, Fairacre Holdings Ltd и других.

Согласно данным, обнародованным на сайте Национального банка Украины по состоянию на 20 марта 2023, компания ABH Holdings SA владеет 57,6% акций украинского "Сенс Банка" (ранее он назывался "Альфа-Банк Украина"), тогда как еще 42,3% банка принадлежат компании ABH Ukraine Limited. Именно через эти структуры "Сенс Банком" владеют, в частности, российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.

Обновлено. Президент Владимир Зеленский прокомментировал введенные ограничения, отметив, что они касаются юридических лиц, связанных с потенциалом государства-террориста РФ.

"Наш принцип очевиден: должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основывается способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок, основанный на правилах. Делаем все, чтобы все санкции были синхронизированы в максимальном количестве юрисдикций", – высказался он.

Напомним, Европейский Союз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров "Альфа-Банка", который впоследствии в Украине сменил название на "Сенс Банк". Украина ввела санкции против олигарха в октябре того же года.

А в мае текущего года Верховная Рада Украины поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

По данным СМИ, сейчас "Сенс Банк" готовят к национализации. Forbes писало, что должность CEO финучреждения после этого может занять бывшая топ-менеджер "ПриватБанка" Галина Пахачук.