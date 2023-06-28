Национализация "Сенс Банка" может начаться уже на этой неделе, – СМИ

Национализация "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-Банк") российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена может начаться в ближайшие дни. Об этом 28 июня сообщило Forbes со ссылкой на источники.

По словам четырех собеседников издания, процесс может стартовать уже в пятницу, 30 июня. Однако чиновник в одной из финансовых госструктур сказал журналистам, что точная дата еще не определена.

Кроме того, существует вероятность, что до 30 июня государство не успеет полностью подготовиться.

Forbes пишет, что должность CEO банка после национализации может занять бывшая топ-менеджер "ПриватБанка" Галина Пахачук. Выбор в ее пользу, вероятно, обусловлен опытом в этом национализированном банке.

Пахачук работала в "Привате" с момента его национализации в конце 2016 года до середины 2021 года.

"Ее профилем был портфель кредитов "Привата", связанный с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. С июля 2017-го по февраль 2018-го она была исполняющей обязанности председателя правления учреждения", – указывает СМИ.

Пахачук отметила журналистам, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о своем назначении в "Сенс Банке". В пресс-службе Министерства финансов, от которого зависят кадровые решения в государственных банках, не ответили на запрос, а глава ведомства Сергей Марченко отказался от комментариев.

Напомним, Европейский Союз ввел санкции против Михаила Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров "Альфа-Банка", который впоследствии в Украине сменил название на "Сенс Банк". Украина ввела санкции против олигарха в октябре того же года.

А в мае текущего года Верховная Рада Украины поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

Отметим, что ранее Фридман заявлял о готовности передать банк государству безвозмездно.