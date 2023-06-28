Націоналізація "Сенс Банку" може розпочатися вже цього тижня, – ЗМІ

Націоналізація "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк") російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена може розпочатися найближчими днями. Про це 28 червня повідомило Forbes із посиланням на джерела.

За словами чотирьох співрозмовників видання, процес може стартувати вже в пʼятницю, 30 червня. Однак високопосадовець в одній із фінансових держструктур сказав журналістам, що точну дату ще не визначено.

Крім того, є вірогідність, що до 30 червня держава не встигне повністю підготуватися.

Forbes пише, що посаду CEO банку після націоналізації може обійняти колишня топменеджерка "ПриватБанку" Галина Пахачук. Вибір на її користь, ймовірно, обумовлений досвідом у цьому націоналізованому банку.

Пахачук працювала в "Приваті" з моменту його націоналізації наприкінці 2016-го року до середини 2021-го року.

"Її профілем був портфель кредитів "Привату", повʼязаний з ексвласниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. З липня 2017-го по лютий 2018-го вона була виконуючою обовʼязки голови правління установи", – вказує ЗМІ.

Пахачук зазначила журналістам, що не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію про своє призначення у "Сенс Банк". У пресслужбі Міністерства фінансів, від якого залежать кадрові рішення у державних банках, не відповіли на запит, а очільник відомства Сергій Марченко відмовився від коментарів.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив санкції проти Михайла Фрідмана в лютому 2022 року, а в березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на "Сенс Банк". Україна запровадила санкції проти олігарха у жовтні того ж року.

А в травні поточного року Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

Зауважимо, що раніше Фрідман заявляв про готовність передати банк державі безоплатно.