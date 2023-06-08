Власники Sense Bank виступають проти націоналізації

Запропонована процедура націоналізації АТ "Сенс Банк" (Sense Bank) згідно з законопроєктом №9107-1, який був прийнятий Верховною Радою 29 травня , створює складнощі і правові ризики для майбутніх інвесторів. Власники банку висловлюють думку, що найкращим рішенням було б залишити банк у приватній власності шляхом продажу акцій Sense Bank.

Про це йдеться у листі власника акцій Sense Bank ABH Holdings S.A.

Згідно з повідомленням, в рамках нових правил, установлених українськими регулюючими органами після вторгнення Росії в Україну, акціонери Sense Bank, які потрапили під санкції, мають зменшити свою частку у статутному капіталі банку до рівня нижче 10% для виконання вимог законодавства.

В рамках угоди, ABHH (Австрійсько-Баварський холдинговий банк) домовився про продаж 75,6% акцій Sense Bank інвестору без отримання фінансової компенсації для санкційних акціонерів.

Національний банк отримав неповний пакет документів для узгодження купівлі 75,6% акцій Sense Bank (раніше – Альфа-Банк). За попередньою інформацію, заявка надійшла від кіпрської Karswell Ltd, номінального власника 43,75% акцій польського банку Plus Bank SA, який пов'язкують з польським мільярдером Зігмунтом Соложом.

Фіналізація угоди залежить від виконання всіх вимог українського законодавства і додержання санкційного режиму. Угода також потребує затвердження відповідних українських органів влади, включаючи Раду національної безпеки і оборони України та Антимонопольний комітет України.

"Ми не маємо жодного наміру обходити будь-яке санкційне законодавство, й ABHH не здійснить подальших кроків щодо транзакції, доки не будуть отримані всі відповідні дозволи та вирішені вищезазначені питання" - написали акціонери.

У листі йдеться про те, що ABHH прагне продати акції Sense Bank досвідченому та надійному європейському інвестору, що сприятиме інтересам України в банківському секторі. Компанія враховує всі санкційні обмеження і не здійснить подальших кроків щодо угоди, поки не будуть отримані всі необхідні дозволи та вирішені відповідні питання.

Зазначений законодавчий проект №9107-1 відкриває шлях до змін у процедурі виведення банку з ринку в умовах воєнного стану і викликає дискусії щодо майбутнього Sense Bank. Рішення про майбутнє банку та його власність буде залежати від подальшого розвитку ситуації та вирішення правових та фінансових питань.

Водночас НБУ наразі не ухвалював жодних рішень щодо дозволу на проведення операції з купівлі частки у банку.

Нагадаємо, ЄС запровадив санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року, а у березні до них приєдналася Великобританія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів Альфа-Банку, який згодом в Україні змінив назву на Сенс Банк.

Україна запровадила санкції проти олігарха, зокрема, у жовтні 2022 року. Зауважимо, що він заявляв, що готовий передати банк державі безоплатно.