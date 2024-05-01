Україна хоче обмежити космічну зйомку своїх територій через війну

Представники Міністерства оборони України провели перемовини з однією з найбільших світових компаній у сфері супутникової зйомки. За підсумками зустрічі готується підписання меморандуму щодо обмеження використання знімків нашої території, йдеться у повідомленні Міноборони.

Назву супутникової компанії у повідомленні не розголошують з міркувань безпеки, однак зазначається, що це єдина організація у світі, яка забезпечує щодобову фотозйомку усієї території планети з роздільною здатністю 3-5 метрів.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що українське відомство вже опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми, аби протистояти застосуванню космічної розвідки у війні проти України.

“Щодня супутникові компанії ведуть зйомку території України. Ці зображення може замовляти ворог - через підставні компанії. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і ​​спільно реалізувати механізм щодо обмеження використання знімків нашої території”, - зауважила Черногоренко.

Також заступниця міністра зазначила, що така співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній, щоб мінімізувати ризики використання зображень України ворогом.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявляли, що Росія, ймовірно, купує супутникові знімки об’єктів на території України через компанії-посередники. Це підтверджують випадки, коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а за кілька днів (іноді тижнів) це місце обстрілювала РФ.

Окрім цього, на зустрічі йшлося про продовження контракту з супутниковою компанією задля замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

Як супутники допомагають у війні

Нагадаємо, що у серпні 2022 року фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України. Необхідну суму - 600 мільйонів гривень - зібрали самі українці за декілька днів. Кошти мали піти на три ударні безпілотники Bayraktar для українських військових, але турецька компанія передала дрони безкоштовно.

Відтоді ЗСУ отримали доступ до бази даних супутникових знімків фінської компанії ICEYE, що дало змогу військовим краще планувати оперативні операції. Лише за два дні роботи Міноброни з "народним супутником" було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Станом на березень 2023 року космічний апарат ICEYE допоміг українським захисникам виявити 7321 об’єкт ворожої техніки.

Зауважимо, що до угоди з ICEYE українська армія отримувала розвіддані, в тому числі супутникові, від західних партнерів, зокрема США. Наприклад, компанія Maxar періодично оприлюднює супутникові знімки пошкоджень ворожих об’єктів або ж тимчасово окупованих Росією населених пунктів України.

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