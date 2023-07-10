Китай запустив експериментальний супутник для тестування інтернет-технологій

9 липня Китай відправив у космос новий експериментальний супутник з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни. Він був запущений ракетою-носієм Long March-2C і вже вийшов на заплановану орбіту.

Про це пише китайське видання Xinhua.

Сателіт виконуватиме тестові місії супутникових інтернет-технологій.

Повідомляється, що цей запуск став 478-м польотом серії ракет-носіїв Long March.

Окрім китайських компаній, аерокосмічна компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX також запустила на орбіту 22 своїх широкосмугових супутників “V2 mini” Starlink.

Ракета Falcon 9, укомплектована космічними супутниками наступного покоління Starlink, стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.