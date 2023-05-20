SpaceX вивела на обріту супутники нового покоління

Аерокосмічна компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту 22 своїх широкосмугових супутників “V2 mini” Starlink. Про це повідомили на сайті компанії.

Ракета Falcon 9, укомплектована 22 космічними супутниками наступного покоління Starlink, стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в п’ятницю.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю через 8,5 хвилин після старту. Він приземлився на безпілотний корабель SpaceX, який знаходився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Новітні супутники V2 mini надаватимуть покращений сигнал для системи інтернету Starlink. Вони менші за попередні, але потужніші - мають у 4 рази більшу пропускну здатність, працюють у більшому діапазоні частот та забезпечують вищу швидкість інтернет-підключення. Кожен супутник обладнаний двома сонячними панелями площею 52,5 квадратних метрів і важить від 1,25 до 2 тонн.

В травні SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела на навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink.

Раніше SpaceX випробувала нову вдосконалену версію двигунів Raptor V3 для своєї ракетної системи Starship.

За словами Ілона Маска, команда провела успішне тестування двигунів, під час якого було встановлено новий рекорд.

Зазначимо, 20 квітня ракета компанії SpaceX Starship після старту в тестовий орбітальний політ не змогла вийти на орбіту і вибухнула через чотири хвилини після старту.

Попередньою причиною вибуху Starship стали проблеми з відділенням першого ступеня.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило компанії SpaceX проводити будь-які подальші запуски Starship, доки не завершить розслідування невдалого тестового запуску ракети.

Після вибуху ракети Starship і проблем в Tesla статки Ілона Маска впали майже на 13 млрд доларів.