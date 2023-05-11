SpaceX вивела на орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink (ВІДЕО)

Космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела на навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink. Відповідна інформація з’явилася на сайті компанії.

“Це був третій запуск і посадка цієї ракети-носія першого ступеня Falcon 9, який раніше запускало Агентство космічного розвитку Tranche 0, а тепер дві місії Starlink”, - зазначили в компанії.

Запуск здійснили в середу (за київським часом - увечері) із космодрому 4 East (SLC-4E) на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, США.

В SpaceX додали, що з кожним запуском супутників Starlink вдається додати до сузір'я пропускну здатність більше Тбіт/с, а це допомагає покращувати покриття і підключати більше людей по всьому світу до високошвидкісного інтернету з космосу.

With each launch of our first gen @Starlink satellites, we add over a Tbps of capacity to the constellation; allowing us to continue improving coverage and connecting more people around the world with high-speed internet from space pic.twitter.com/0lNlzo8mYA — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2023

Нагадаємо, в Україні 1 травня завершився період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку - і від акцизного податку. Серед переліку таких товарів - системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).

Зазначимо, 20 квітня ракета компанії SpaceX Starship після старту в тестовий орбітальний політ не змогла вийти на орбіту і вибухнула через чотири хвилини після старту.

Попередньою причиною вибуху Starship стали проблеми з відділенням першого ступеня.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило компанії SpaceX проводити будь-які подальші запуски Starship, доки не завершить розслідування невдалого тестового запуску ракети.

Після вибуху ракети Starship і проблем в Tesla статки Ілона Маска впали майже на 13 млрд доларів.