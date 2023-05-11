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SpaceX вывела на орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink (ВИДЕО)

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SpaceX вывела на орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink. Фото: SpaceX

Космическая компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, выведшую на околоземную орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

"Это был третий запуск и посадка этой ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, ранее запускавшей Агентство космического развития Tranche 0, а теперь две миссии Starlink", - отметили в компании.

Запуск был осуществлен в среду (по киевскому времени - вечером) с космодрома 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии, США.

В SpaceX добавили, что с каждым запуском спутников Starlink удается добавить в созвездие пропускную способность больше Тбит/с, что помогает улучшать покрытие и подключать больше людей по всему миру к высокоскоростному интернету из космоса.

Напомним, в Украине 1 мая завершился период освобождения импорта отдельных товаров от налогообложения НДС и ввозной пошлиной, а в частном случае - и от акцизного налога. Среди перечня таких товаров – системы для обеспечения спутникового доступа к интернету (Starlink).

Отметим, 20 апреля ракета компании SpaceX Starship после старта в тестовый орбитальный полет не смогла выйти на орбиту и взорвалась четыре минуты спустя после старта.

Предварительной причиной взрыва Starship стали проблемы с отделением первой ступени.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило компании SpaceX производить любые дальнейшие запуски Starship, пока не завершит расследование неудачного тестового запуска ракеты.

После взрыва ракеты Starship и проблем в Tesla состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов.

Автор:
Альона Чернецкая