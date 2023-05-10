Vast и SpaceX планируют запустить первую коммерческую космическую станцию в 2025 году

Космический стартап Vast планирует вывести на орбиту первую в мире коммерческую космическую станцию, что состоится не раньше августа 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Запуск на околоземную орбиту намечен на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Сначала станция Haven-1 будет работать самостоятельно, а затем станет модулем большей космической станции Vast, которая сейчас разрабатывается.

После запуска Haven-1 начнется миссия Vast-1, в рамках которой четыре человека отправятся к станции на космическом корабле SpaceX Dragon.

Анонс миссий Haven-1 и Vast-1

Как отмечает TechCrunch, цель на 2025 год, если она будет соблюдена, превзойдет другие запланированные запуски коммерческих космических станций. В частности, речь идет о частном проекте Starlab от Nanoracks, Lockheed Martin и Voyager Space, который нацелен на 2027 год, а также Axiom, старт которого запланирован на конец 2025 года.