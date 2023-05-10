Vast і SpaceX планують запустити першу комерційну космічну станцію в 2025 році

Космічний стартап Vast планує вивести на орбіту першу в світі комерційну космічну станцію, що має відбудтися не раніше серпня 2025 року. Про це повідомила пресслужба компанії.

Запуск на навколоземну орбіту заплановано на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Спочатку станція Haven-1 працюватиме самостійно, а потім стане модулем більшої космічної станції Vast, яка зараз розробляється.

Після запуску Haven-1 розпочнеться місія Vast-1, в рамках якої четверо людей вирушать до станції на космічному кораблі SpaceX Dragon.

Анонс місій Haven-1 та Vast-1

Як зауважує TechCrunch, ціль на 2025 рік, якщо вона буде дотримана, перевершить інші заплановані запуски комерційних космічних станцій. Зокрема, йдеться про приватний проєкт Starlab від Nanoracks, Lockheed Martin і Voyager Space, який націлений на 2027 рік, а також Axiom, старт якого який заплановано на кінець 2025 року.