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Vast і SpaceX планують запустити першу комерційну космічну станцію в 2025 році
Космічний стартап Vast планує вивести на орбіту першу в світі комерційну космічну станцію, що має відбудтися не раніше серпня 2025 року. Про це повідомила пресслужба компанії.
Запуск на навколоземну орбіту заплановано на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Спочатку станція Haven-1 працюватиме самостійно, а потім стане модулем більшої космічної станції Vast, яка зараз розробляється.
Після запуску Haven-1 розпочнеться місія Vast-1, в рамках якої четверо людей вирушать до станції на космічному кораблі SpaceX Dragon.
Як зауважує TechCrunch, ціль на 2025 рік, якщо вона буде дотримана, перевершить інші заплановані запуски комерційних космічних станцій. Зокрема, йдеться про приватний проєкт Starlab від Nanoracks, Lockheed Martin і Voyager Space, який націлений на 2027 рік, а також Axiom, старт якого який заплановано на кінець 2025 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал