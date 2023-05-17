Маск змінює курс. Tesla спробує використовувати традиційну рекламу для продажу авто

Очільник компанії Tesla Ілон Маск, яка ніколи не використовувала традиційну рекламу для продажу автомобілів, заявив, що автовиробник спробує це зробити. Про це пише Reuters.

За словами бізнесмена, він вважає "іронічним", що як генеральний директор Tesla він володіє й Twitter.

"Тож я думаю, що я повинен сказати, що реклама — це чудово, і кожен повинен цим займатися. Ми спробуємо трохи рекламування і подивимося, як воно піде", – висловився Маск на щорічних зборах акціонерів Tesla.

Як зауважує Reuters, ці наміри гендиректора Tesla підкреслюють його зусилля зміцнити довіру інвесторів до перспектив компанії в той час, коли зростання конкуренції та повільна економіка змусили автовиробника знизити ціни.

Із тих пір, як у жовтні 2022 року Маск придбав Twitter, багато рекламодавців покинули соцмережу. Вони були стурбовані, що їхні оголошення можуть з’являтися поруч із неприйнятним контентом після того, як компанія втратила майже 80% співробітників.

Маск роками чинив опір ідеї рекламування, написавши у 2019 році в Twitter, що він "ненавидить рекламу" і "Ми використовуємо ці гроші, щоб зробити продукт чудовим".

Однак тепер бізнесмен сказав, що що багато людей не знали про доступність автомобілів Tesla, а також їхні "дивовижні" характеристики та функціональність.

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