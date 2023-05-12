Чутки справдилися. Маск назвав імʼя нової гендиректорки Twitter

Генеральною директоркою Twitter стала колишня топменеджерка компанії NBCUniversal Лінда Яккаріно. Про це повідомив власник соцмережі Ілон Маск.

Бізнесмен зауважив, що Яккаріно зосередиться насамперед на бізнес-операціях, тоді як сам він – на дизайні продукту та нових технологіях.

"З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього", – написав Маск.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск повідомив, що йде з посади генерального директора компанії Twitter. Бізнесмен натякнув, що на це місце прийде жінка, але не назвав ім'я нової керівниці.

Пізніше The New York Times написало, що генеральною директоркою може стати топменеджерка американської медіакорпорації NBCUniversal Лінда Яккаріно. Там вона очолювала відділ реклами.