Хто очолить Twitter - ЗМІ назвали наступника Ілона Маска

Топменеджер медіахолдингу NBCUniversal Лінда Яккаріно може стати генеральним директором Twitter. Про це повідомило видання The New York Times.

У виданні, посилаючись на два джерела, стверджують, що наразі бізнесмен Ілон Маск веде переговори про те, щоб найняти Лінду Яккаріно на поcаду очільниці Twitter. Ці перемовини тривають впродовж останніх тижнів.

Журналісти наголошують, що будь-який новий виконавчий директор успадкує низку викликів у Twitter. Компанія стикається з падінням з основним джерелом доходів - рекламою, а також із виплатами боргів у розмірі близько 1,5 мільярдів доларів на рік. На конференції для інвесторів у березні Ілон Маск сказав, що дохід від реклами Twitter впав на 50 відсотків.

Тому в особі пані Яккаріно Twitter отримає керівника з глибокими зв’язками в рекламній індустрії та з великим досвідом роботи в медіа-секторі. Яккаріно має особисті стосунки з більшістю керівників рекламних холдингових компаній, ключових груп для Twitter. Також вона заробила понад 100 мільярдів доларів від продажу реклами, брала активну участь у роботі Олімпійських ігор.

Також журналісти нагадали, що Лінда Яккаріно була радником президента Дональда Трампа з питань спорту, фітнесу та харчування.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що йде з посади генерального директора компанії Twitter. Втім бізнесмен не назвав ім'я нового керівника, натякнувши лише, що це жінка.

"Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора для Twitter. Вона почне за шість тижнів!", - написав Маск.

Він додав, що залишиться на посаді виконавчого та технічного директора та наглядатиме за продуктами, програмним забезпеченням і системними адміністраторами.

Ілон Маск підняв ідею про посаду виконавчого директора Twitter у грудні після того, як його розкритикували за деякі його рішення в компанії.

Нагадаємо, Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів в листопаді минулого року. У своєму першому зверненні до співробітників заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.