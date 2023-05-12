Кто возглавит Twitter - СМИ назвали преемника Илона Маска

Топменеджер медиахолдинга NBCUniversal Линда Яккарино может стать генеральным директором Twitter. Об этом сообщило издание The New York Times.

В издании, ссылаясь на два источника, утверждают, что бизнесмен Илон Маск ведет переговоры о том, чтобы нанять Линду Яккарино на пост главы Twitter. Эти переговоры продолжаются на протяжении последних недель.

Журналисты отмечают, что любой новый исполнительный директор унаследует ряд вызовов в Twitter. Компания сталкивается с падением с основным источником доходов – рекламой, а также с выплатами долгов в размере около 1,5 миллиарда долларов в год. На конференции для инвесторов в марте Илон Маск сказал, что доход от рекламы Twitter упал на 50 процентов.

Поэтому в лице Яккарино Twitter получит руководителя с глубокими связями в рекламной индустрии и с большим опытом работы в медиа-секторе. Как Карино имеет личные отношения с большинством руководителей рекламных холдинговых компаний, ключевых групп для Twitter. Также она заработала более 100 миллиардов долларов от продажи рекламы, активно участвовала в работе Олимпийских игр.

Также журналисты напомнили, что Линда Яккарино была советником президента Дональда Трампа по вопросам спорта, фитнеса и питания.

Ранее американский миллиардер Илон Маск сообщил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter. Впрочем, бизнесмен не назвал имя нового руководителя, намекнув лишь, что это женщина.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для Twitter. Она начнет через шесть недель!", - написал Маск.

Он добавил, что останется в должности исполнительного и технического директора и будет присматривать за продуктами, программным обеспечением и системными администраторами.

Илон Маск поднял идею о должности исполнительного директора Twitter в декабре после того, как его подвергли критике за некоторые его решения в компании.

Напомним, Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в ноябре прошлого года. В своем первом обращении к сотрудникам заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.