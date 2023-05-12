- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Илон Маск нашел генерального директора для Twitter
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter.
Об этом Маск написал в Twitter.
Он сообщил, что нашел человека, который возглавит социальную сеть.
Однако миллиардер не назвал имя нового руководителя, намекнув лишь, что это женщина.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для Twitter. Она начнет через шесть недель!", - написал Маск.
Он добавил, что останется в должности исполнительного и технического директора и будет присматривать за продуктами, программным обеспечением и системными администраторами.
Напомним, что Илон Маск после приобретение Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас меньше 2000 человек.
Кроме того, Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить свыше 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это планировалось сделать в частности за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.
Недавно Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов.
Это связано с тем, что ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером, поэтому в декабре 2022 года доходы Twitter от рекламы упали на 71% .
Но уже в апреле 2023 года Маск заявил, что компания социальных медиа "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а ее активные усилия по сокращению расходов начали приносить плоды после массовых увольнений сотрудников.