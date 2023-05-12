Илон Маск нашел генерального директора для Twitter

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter.

Об этом Маск написал в Twitter.

Он сообщил, что нашел человека, который возглавит социальную сеть.

Однако миллиардер не назвал имя нового руководителя, намекнув лишь, что это женщина.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для Twitter. Она начнет через шесть недель!", - написал Маск.

Он добавил, что останется в должности исполнительного и технического директора и будет присматривать за продуктами, программным обеспечением и системными администраторами.

Напомним, что Илон Маск после приобретение Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас меньше 2000 человек.

Кроме того, Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить свыше 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это планировалось сделать в частности за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

Недавно Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов.

Это связано с тем, что ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером, поэтому в декабре 2022 года доходы Twitter от рекламы упали на 71% .

Но уже в апреле 2023 года Маск заявил, что компания социальных медиа "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а ее активные усилия по сокращению расходов начали приносить плоды после массовых увольнений сотрудников.