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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Илон Маск нашел генерального директора для Twitter

Илон Маск нашел генерального директора для Twitter
Миллиардер Илон Маск нашел нового генерального директора соцсети Twitter

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter.

Об этом Маск написал в Twitter.

Он сообщил, что нашел человека, который возглавит социальную сеть.

Однако миллиардер не назвал имя нового руководителя, намекнув лишь, что это женщина.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для Twitter. Она начнет через шесть недель!", - написал Маск.

Он добавил, что останется в должности исполнительного и технического директора и будет присматривать за продуктами, программным обеспечением и системными администраторами.

Напомним, что Илон Маск после приобретение Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас меньше 2000 человек.

Кроме того, Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить свыше 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это планировалось сделать в частности за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

Недавно Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов.

Это связано с тем, что ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером, поэтому в декабре 2022 года доходы Twitter от рекламы упали на 71% .

Но уже в апреле 2023 года Маск заявил, что компания социальных медиа "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а ее активные усилия по сокращению расходов начали приносить плоды после массовых увольнений сотрудников.

Автор:
Светлана Манько