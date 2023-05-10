В Twitter добавят функцию звонков и видеочат

Исполнительный директор Twitter Inc Илон Маск анонсировал новые функции, которые вскоре появятся в социальной сети – сообщили Reuters.

О необходимости перемен в Twitter Илон Маск рассказывал еще в прошлом году. Тогда глава компании объявил о плане "Twitter 2.0 The Everything App", который будет иметь такие функции, как зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и возможность производить платежи.

К слову. социальная сеть Twitter уже увеличила предел символов до 10 тысяч для пользователей Twitter Blue в США.

"Вскоре появится голосовой и видеочат с кем-либо на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал Маск.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с приложениями социальных сетей Meta (META.O), Facebook и Instagram, которые имеют подобные функции.

Илон Маск отметил, что версия зашифрованных прямых сообщений будет доступна в Twitter, начиная со среды, но не сказал, будут ли звонки зашифрованы.

На этой неделе в компании сообщили, что начнут удалять аккаунты, которые не были активны в течение нескольких лет.

С 15 апреля Twitter также ввел ограничения: участвовать в опросах смогут только подтвержденные аккаунты.

Напомним, Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в ноябре прошлого года. В своем первом обращении к сотрудникам заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.