- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
В Twitter добавят функцию звонков и видеочат
Исполнительный директор Twitter Inc Илон Маск анонсировал новые функции, которые вскоре появятся в социальной сети – сообщили Reuters.
О необходимости перемен в Twitter Илон Маск рассказывал еще в прошлом году. Тогда глава компании объявил о плане "Twitter 2.0 The Everything App", который будет иметь такие функции, как зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и возможность производить платежи.
К слову. социальная сеть Twitter уже увеличила предел символов до 10 тысяч для пользователей Twitter Blue в США.
"Вскоре появится голосовой и видеочат с кем-либо на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - написал Маск.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с приложениями социальных сетей Meta (META.O), Facebook и Instagram, которые имеют подобные функции.
Илон Маск отметил, что версия зашифрованных прямых сообщений будет доступна в Twitter, начиная со среды, но не сказал, будут ли звонки зашифрованы.
На этой неделе в компании сообщили, что начнут удалять аккаунты, которые не были активны в течение нескольких лет.
С 15 апреля Twitter также ввел ограничения: участвовать в опросах смогут только подтвержденные аккаунты.
Напомним, Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в ноябре прошлого года. В своем первом обращении к сотрудникам заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.