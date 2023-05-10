У Twitter додадуть функцію дзвінків і відеочат

Виконавчий директор Twitter Inc Ілон Маск анонсував нові функції, які незабаром з’являться в соціальній мережі - повідомили Reuters.

Про необхідність змін у Twitter Ілон Маск розповідав ще минулого року. Тоді очільник компанії оголосив про план "Twitter 2.0 The Everything App", який матиме такі функції, як зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі.

До слова. соціальна мережа Twitter вже збільшила ліміт символів до 10 тисяч для користувачів Twitter Blue у США.

“Незабаром з'явиться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону”, - написав Маск.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність із додатками соціальних мереж Meta (META.O), Facebook та Instagram, які мають подібні функції.

Ілон Маск зазначив, що версія зашифрованих прямих повідомлень буде доступна в Twitter, починаючи з середи, але не сказав, чи будуть дзвінки зашифровані.

Цього тижня в компанії повідомили, що почнуть видаляти облікові записи, які не були активні протягом кількох років.

З 15 квітня Twitter також запровадив обмеження: брати участь в опитуваннях зможуть лише підтверджені облікові записи.

Нагадаємо, Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів в листопаді минулого року. У своєму першому зверненні до співробітників заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.