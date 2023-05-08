Twitter вирішив видалити акаунти, неактивні роками: деякі користувачі засмучені

Соцмережа Twitter видаляє облікові записи, які не були активні протягом кількох років. Про це повідомив власник платформи Ілон Маск.

За його словами, у звʼязку з цим кількість підписників у інших користувачів може зменшитися.

"Ми очищаємо облікові записи, у яких не було жодної активності протягом кількох років, тому ви, ймовірно, побачите падіння кількості підписників", – написав Маск, не повідомивши більш детальних критеріїв, які будуть використовуватися при видаленні.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

Як зауважує Reuters, політика Twitter передбачає, що користувачі повинні входити у свій обліковий запис принаймні раз на 30 днів, щоб уникнути остаточного видалення через тривалу бездіяльність.

У відповідях на твіт Маска зʼявилися дописи, частина з яких стосуються переживань, що користувачі не зможуть читати публікації померлих родичів чи відомих людей.

Крім того, люди занепокоєні тим, що втратили можливість для монетизації контенту (для цього необхідно мати щонайменше 500 підписників) або ж тим, що загалом кількість їхніх читачів зменшиться.

А деякі запитали власника Twitter, чи будуть доступні для використання нікнейми видалених акаунтів. Однак серед користувачів є й ті, хто підтримав рішення соцмережі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com