Twitter безкоштовно відновлює "блакитну галочку" для знаменитостей

Twitter знову змінив свою політику перевірки автентифікації, безкоштовно відновивши "блакитну галочку" для знаменитих користувачів соціальної мережі, які мають понад мільйон підписників.

Про це пише ВВС.

Зазначається, що серед тих, кому повернули синю галочку, десятки знаменитостей, деякі телеведучі та акаунти медіа.

У деяких облікових записів Twitter із понад мільйоном підписників, відновлено сині позначки без плати за підписку. Серед них акаунти Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем.

До того, як платформу купив Ілон Маск, синя галочка була знаком підтвердження, який безкоштовно надавав Twitter.

Спочатку він використовувався як інструмент автентифікації у боротьбі з ботами та поширенням дезінформації.

Тепер це символ того, що обліковий запис підписаний на преміум-сервіс під назвою Twitter Blue, вартість якого становлять близько 8 доларів на місяць.

Ті, у кого раніше була синя галочка, але відмовилися платити, почали втрачати її 20 квітня.

Телеведучий Джеймс О'Брайен, який має 1,1 мільйона підписників, є одним із тих, кому повернуто блакитну галочку після її втрати. Він підтвердив, що не оплачував свій рахунок.

Ілон Маск стверджував, що сам оплатив підписки від імені письменника Стівена Кінга, актора Вільяма Шатнера та баскетболіста Леброна Джеймса, які всі критикували цю схему.

22 квітня Стівен Кінг запропонував Ілону Маску перерахувати благодійному фонду Сергія Притули гроші, які витрачаються на "синю галочку" верифікації сторінки письменника.

Twitter не повідомляє, скільки людей вирішили підписатися на даний момент, але компанія Sensor Tower підрахувала , що в березні 2023 року на платформі було близько 386 000 підписників. Це все ще невелика частка з приблизно 300-мільйонної бази користувачів.

Нагадаємо, Twitter збільшує ліміт символів до 10 тисяч для користувачів Twitter Blue у США.

Зазначимо, напередодні Twitter запровадив можливість платної підписки на контент. Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, протягом першого року Twitter не утримуватиме з користувачів жодної власної комісії.

З 15 квітня Twitter також запровадив обмеження: брати участь в опитуваннях зможуть лише підтверджені облікові записи.