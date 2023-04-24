Twitter бесплатно восстанавливает "голубую галочку" для знаменитостей

Twitter снова изменил свою политику проверки аутентификации, бесплатно восстановив "голубую галочку" для знаменитых пользователей социальной сети, имеющих более миллиона подписчиков.

Об этом пишет BBC.

Среди тех, кому вернули синюю галочку, десятки знаменитостей, некоторые телеведущие и аккаунты медиа.

В некоторых аккаунтах Twitter с более чем миллионом подписчиков восстановлены синие отметки без платы за подписку. Среди них аккаунты Бейонсе, Гарри Кейна, Ричарда Османа и Виктории Бекхэм.

До того, как платформу купил Илон Маск, синяя галочка была знаком подтверждения, бесплатно предоставляемого Twitter.

Первоначально она использовалась как инструмент аутентификации в борьбе с ботами и распространением дезинформации.

Теперь это символ того, что аккаунт подписан на премиум-сервис под названием Twitter Blue, стоимость которого составляет около 8 долларов в месяц.

Те, у кого раньше была синяя галочка, но отказались платить, начали терять ее 20 апреля.

Телеведущий Джеймс О'Брайен, имеющий 1,1 миллиона подписчиков, является одним из тех, кому возвращена голубая галочка после ее потери. Он подтвердил, что не оплачивал свой счет.

Илон Маск утверждал, что сам оплатил подписки от имени писателя Стивена Кинга, актера Уильяма Шатнера и баскетболиста Леброна Джеймса, которые критиковали эту схему.

22 апреля Стивен Кинг предложил Илону Маску перечислить благотворительному фонду Сергея Притулы деньги, которые тратятся на "синюю галочку" верификации страницы писателя.

Twitter не сообщает, сколько людей решили подписаться на данный момент, но компания Sensor Tower подсчитала, что в марте 2023 года на платформе было около 386 тысяч подписчиков. Это все еще небольшая часть из примерно 300-миллионной базы пользователей.

Напомним, Twitter увеличивает лимит символов до 10 тысяч для пользователей Twitter Blue в США.

Отметим, накануне Twitter ввел возможность платной подписки на контент. Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, в течение первого года Twitter не будет удерживать с пользователей ни одной собственной комиссии.

С 15 апреля Twitter также ввел ограничения: участвовать в опросах смогут только подтвержденные аккаунты.