Twitter збільшує ліміт символів для користувачів Twitter Blue

Соціальна мережа Twitter збільшила ліміт символів до 10 тисяч для користувачів Twitter Blue у США. Про це написала компанія у блозі соціальної мережі.

Також соціальна платформа додала форматування тексту жирним шрифтом і курсивом. Це дозволить покращувати сприйняття великих текстів, виділяючи інформацію в твітах.

“Ми покращуємо зручність створення і читання твітів у Twitter! З сьогоднішнього дня Twitter підтримує твіти довжиною до 10 000 символів, з напівжирним та курсивом”, - йдеться в повідомленні.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.



Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable… — Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023

У соціальній мережі закликають підписатися на преміум-підписку Twitter Blue, щоб отримати доступ до цих нових функцій, і подати заявку на включення підписок в акаунті, щоб отримувати дохід в Twitter. Для цього потрібно натиснути на "Монетизація" в налаштуваннях.

Нагадаємо, блакитну галочку в Twitter можна придбати, оформивши підписку Twitter Blue. Вартість підписки сягає від $8 на місяць.

Зазначимо, напередодні Twitter запровадив можливість платної підписки на контент. Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, протягом першого року Twitter не утримуватиме з користувачів жодної власної комісії.

Він повідомив, що після першого року комісія для iOS і Android буде знижена до 15%, а Twitter додасть до неї "невелику суму залежно від обсягу".

З 15 квітня Twitter запроваджує обмеження: брати участь в опитуваннях зможуть лише підтверджені облікові записи.

Раніше Ілон Маск заявив, що компанія соціальних медіа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а її активні зусилля зі скорочення витрат почали приносити плоди після масових звільнень співробітників.