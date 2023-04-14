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ІТ та Телеком
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Twitter збільшує ліміт символів для користувачів Twitter Blue

twitter blue
Соціальна мережа  Twitter збільшила ліміт символів до 10 тисяч для користувачів Twitter Blue у США. Фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Соціальна мережа  Twitter збільшила ліміт символів до 10 тисяч для користувачів Twitter Blue у США. Про це написала компанія у блозі соціальної мережі.

Також соціальна платформа додала форматування тексту жирним шрифтом і курсивом. Це дозволить покращувати сприйняття великих текстів, виділяючи інформацію в твітах.

“Ми покращуємо зручність створення  і читання твітів у Twitter! З сьогоднішнього дня Twitter підтримує твіти довжиною до 10 000 символів, з напівжирним та курсивом”, - йдеться в повідомленні.

У соціальній мережі закликають підписатися на преміум-підписку Twitter Blue, щоб отримати доступ до цих нових функцій, і подати заявку на включення підписок в акаунті, щоб отримувати дохід в Twitter. Для цього потрібно натиснути на "Монетизація" в налаштуваннях.

Нагадаємо, блакитну галочку в Twitter можна придбати, оформивши підписку Twitter Blue. Вартість підписки сягає від  $8 на місяць.

Зазначимо, напередодні  Twitter запровадив можливість платної підписки на контент. Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, протягом першого року Twitter не утримуватиме з користувачів жодної власної комісії.

Він повідомив, що після першого року комісія для iOS і Android буде знижена до 15%, а Twitter додасть до неї "невелику суму залежно від обсягу".

З 15 квітня Twitter запроваджує обмеження: брати участь в опитуваннях зможуть лише підтверджені облікові записи.

Раніше Ілон Маск заявив, що компанія соціальних медіа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а її активні зусилля зі скорочення витрат почали приносити плоди після масових звільнень співробітників.

Автор:
Альона Чернецька