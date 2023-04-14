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Twitter збільшує ліміт символів для користувачів Twitter Blue
Соціальна мережа Twitter збільшила ліміт символів до 10 тисяч для користувачів Twitter Blue у США. Про це написала компанія у блозі соціальної мережі.
Також соціальна платформа додала форматування тексту жирним шрифтом і курсивом. Це дозволить покращувати сприйняття великих текстів, виділяючи інформацію в твітах.
“Ми покращуємо зручність створення і читання твітів у Twitter! З сьогоднішнього дня Twitter підтримує твіти довжиною до 10 000 символів, з напівжирним та курсивом”, - йдеться в повідомленні.
У соціальній мережі закликають підписатися на преміум-підписку Twitter Blue, щоб отримати доступ до цих нових функцій, і подати заявку на включення підписок в акаунті, щоб отримувати дохід в Twitter. Для цього потрібно натиснути на "Монетизація" в налаштуваннях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, блакитну галочку в Twitter можна придбати, оформивши підписку Twitter Blue. Вартість підписки сягає від $8 на місяць.
Зазначимо, напередодні Twitter запровадив можливість платної підписки на контент. Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, протягом першого року Twitter не утримуватиме з користувачів жодної власної комісії.
Він повідомив, що після першого року комісія для iOS і Android буде знижена до 15%, а Twitter додасть до неї "невелику суму залежно від обсягу".
З 15 квітня Twitter запроваджує обмеження: брати участь в опитуваннях зможуть лише підтверджені облікові записи.
Раніше Ілон Маск заявив, що компанія соціальних медіа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а її активні зусилля зі скорочення витрат почали приносити плоди після масових звільнень співробітників.