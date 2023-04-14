- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Twitter увеличивает лимит символов для пользователей Twitter Blue
Социальная сеть Twitter увеличила лимит символов до 10 тысяч для пользователей Twitter Blue в США. Об этом написала компания в блоге социальной сети.
Также социальная платформа добавила форматирование текста жирным шрифтом и курсивом. Это позволит улучшать восприятие больших текстов, выделяя информацию в твитах.
“Мы улучшаем удобство создания и чтения твитов в Twitter! С сегодняшнего дня Twitter поддерживает твиты длиной до 10 000 символов с полужирным и курсивом”, - говорится в сообщении.
В социальной сети призывают подписаться на премиум-подписку Twitter Blue, чтобы получить доступ к этим новым функциям, и подать заявку на включение подписок в аккаунте, чтобы получать доход в Twitter. Для этого нужно нажать на "Монетизация" в настройках.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, голубую галочку в Twitter можно приобрести, оформив подписку Twitter Blue. Стоимость подписки составляет от $8 в месяц.
Отметим, накануне Twitter ввел возможность платной подписки на контент. Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, в течение первого года Twitter не будет удерживать с пользователей ни одной собственной комиссии.
Он сообщил, что после первого года комиссия для iOS и Android будет понижена до 15%, а Twitter прибавит к ней "небольшую сумму в зависимости от объема".
С 15 апреля Twitter вводит ограничения : участвовать в опросах смогут только подтвержденные аккаунты.
Ранее Илон Маск заявил, что компания социальных медиа "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а ее активные усилия по сокращению расходов начали приносить плоды после массовых увольнений сотрудников.