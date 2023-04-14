Twitter увеличивает лимит символов для пользователей Twitter Blue

Социальная сеть Twitter увеличила лимит символов до 10 тысяч для пользователей Twitter Blue в США. Об этом написала компания в блоге социальной сети.

Также социальная платформа добавила форматирование текста жирным шрифтом и курсивом. Это позволит улучшать восприятие больших текстов, выделяя информацию в твитах.

“Мы улучшаем удобство создания и чтения твитов в Twitter! С сегодняшнего дня Twitter поддерживает твиты длиной до 10 000 символов с полужирным и курсивом”, - говорится в сообщении.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.



Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable… — Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023

В социальной сети призывают подписаться на премиум-подписку Twitter Blue, чтобы получить доступ к этим новым функциям, и подать заявку на включение подписок в аккаунте, чтобы получать доход в Twitter. Для этого нужно нажать на "Монетизация" в настройках.

Напомним, голубую галочку в Twitter можно приобрести, оформив подписку Twitter Blue. Стоимость подписки составляет от $8 в месяц.

Отметим, накануне Twitter ввел возможность платной подписки на контент. Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, в течение первого года Twitter не будет удерживать с пользователей ни одной собственной комиссии.

Он сообщил, что после первого года комиссия для iOS и Android будет понижена до 15%, а Twitter прибавит к ней "небольшую сумму в зависимости от объема".

С 15 апреля Twitter вводит ограничения : участвовать в опросах смогут только подтвержденные аккаунты.

Ранее Илон Маск заявил, что компания социальных медиа "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а ее активные усилия по сокращению расходов начали приносить плоды после массовых увольнений сотрудников.