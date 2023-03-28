Маск изменяет правила участия в опросах в Twitter

Начиная с 15 апреля, только подтвержденные учетные записи в Twitter будут иметь право участвовать в голосованиях.

Об этом сообщил генеральный директор социальной сети Илон Маск.

По его словам, также только подтвержденные учетные записи будут иметь право быть в рекомендациях Twitter For You, где отображается поток твитов.

"Начиная с 15 апреля только проверенные аккаунты будут иметь право быть в рекомендациях For You. Голосование в опросах также потребует верификации", - отметил Маск.

Он объяснил, что такие нововведения – это единственный реальный способ противостоять роям ботов с искусственным интеллектом.

"Иначе это безнадежно проигрышное сражение", - заметил Маск.

Напомним, недавно Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов.

Кроме того, Маск начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас меньше 2000 человек.

Ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером Илоном Маском, поэтому в декабре 2022 года доходы Twitter от рекламы упали на 71% .

Сейчас Twitter стал первой платформой социальных медиа, которая позволит компаниям, занимающимся медицинским каннабисом, рекламировать свои бренды и продукты в США .

Ранее Twitter объявила, что расширит типы политической рекламы, разрешенные на платформе социальных сетей, отменив глобальный запрет на политическую рекламу в 2019 году, поскольку компания стремится увеличить доход.