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Маск изменяет правила участия в опросах в Twitter
Начиная с 15 апреля, только подтвержденные учетные записи в Twitter будут иметь право участвовать в голосованиях.
Об этом сообщил генеральный директор социальной сети Илон Маск.
По его словам, также только подтвержденные учетные записи будут иметь право быть в рекомендациях Twitter For You, где отображается поток твитов.
"Начиная с 15 апреля только проверенные аккаунты будут иметь право быть в рекомендациях For You. Голосование в опросах также потребует верификации", - отметил Маск.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он объяснил, что такие нововведения – это единственный реальный способ противостоять роям ботов с искусственным интеллектом.
"Иначе это безнадежно проигрышное сражение", - заметил Маск.
Напомним, недавно Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов.
Кроме того, Маск начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас меньше 2000 человек.
Ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером Илоном Маском, поэтому в декабре 2022 года доходы Twitter от рекламы упали на 71% .
Сейчас Twitter стал первой платформой социальных медиа, которая позволит компаниям, занимающимся медицинским каннабисом, рекламировать свои бренды и продукты в США .
Ранее Twitter объявила, что расширит типы политической рекламы, разрешенные на платформе социальных сетей, отменив глобальный запрет на политическую рекламу в 2019 году, поскольку компания стремится увеличить доход.