В сеть "слили" часть исходного кода Twitter: что известно

Часть исходного кода Twitter, на котором работает социальная сеть, была "слита" в сеть. Компания подала в суд, чтобы установить лицо, опубликовавшее эти данные.

Об этом сообщает The New York Times .

Часть кода была опубликована на GitHub, онлайн-платформе для сотрудничества разработчиков программного обеспечения. Twitter направил на сайт сообщение о нарушении авторских прав, после чего код удалили.

Непонятно, как долго код был в сети, но, вероятно, он был в открытом доступе по крайней мере несколько месяцев.

Как отмечает издание, Twitter также обратился в окружной суд США Северного округа Калифорнии с просьбой идентифицировать лицо, предоставившее код, и любых других лиц, загрузивших его.

Twitter начал расследование утечки. В компании предполагают, что тот, кто мог "слить" код, уже покинул компанию.

Руководству соцсети только недавно стало известно об утечке исходного кода. Одно из опасений состоит в том, что код содержит уязвимые места в безопасности, которые могут дать хакерам или другим мотивированным сторонам средства для получения данных пользователей или уничтожения сайта.

Отмечается, что утечка исходного кода усугубляет проблемы, с которыми сталкивается Twitter Маска. Технологические компании часто рассматривают такой код как строгую тайну и не разглашают его, опасаясь, что он может предоставить конкурентам несправедливое преимущество или обнаружить уязвимые места в безопасности.

Кроме этого, публикация части кода нанесла компании финансовый ущерб.

Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас – меньше 2000.

Одним из первых решений Маска было увольнение генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджаи Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Reuters сообщало, что Маск приказал сотрудникам Twitter найти возможность экономить более 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это предполагалось сделать, в частности, за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.

В конце февраля 2023 года Илон Маск уволил еще не менее 200 сотрудников компании. Сокращения коснулись менеджеров продуктов, специалистов по обработке данных и разработчиков, работавших над машинным обучением и надежностью сайта.