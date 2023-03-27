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Илон Маск оценил Twitter вдвое дешевле той суммы, за которую приобрел компанию
Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов. Сообщило издание The information, ссылаясь на собственные источники.
Генеральный директор социальной сети Twitter Илон Маск в письме сотрудникам предложил им грантовые акции на сумму в 20 млрд долларов, что указывает на падение стоимости платформы. Ведь осенью 2022 года Маск приобрел компанию за 44 млрд. дол.
Напомним, что миллиардер в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании предупредил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег. Тогда же бизнесмен озвучил свои требования о продолжительности 80-часовой рабочей недели, отмене офисных льгот, таких как бесплатная еда и запрет на удаленную работу.
Добавим, что в декабре 2022 доходы Twitter от рекламы упали на 71%. Ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером Илоном Маском. Twitter пытался решить проблему, предлагая некоторые бесплатные объявления, отменяя запрет на политическую рекламу и позволяя компаниям лучше контролировать размещение своих объявлений. По оценкам Pathmatics, 14 из 30 лучших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе после того, как Маск приобрел социальную сеть.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Twitter стал первой платформой социальных медиа, которая позволит компаниям, занимающимся медицинским каннабисом, рекламировать свои бренды и продукты в США. При условии, что компании имеют надлежащую лицензию, пройдут процесс одобрения, а самое главное, не нацелены на людей младше 21 года.
В январе 2022 года Twitter выставила на онлайн-аукцион сотни предметов из своей штаб-квартиры в Сан-Франциско. Желающие могли приобрести типографское оборудование, ящики и кухонную технику. В частности, эспрессо-машины и фонтанчик с газированными напитками в комплекте с дозатором для льда.