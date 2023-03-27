Илон Маск оценил Twitter вдвое дешевле той суммы, за которую приобрел компанию

Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов. Сообщило издание The information, ссылаясь на собственные источники.

Генеральный директор социальной сети Twitter Илон Маск в письме сотрудникам предложил им грантовые акции на сумму в 20 млрд долларов, что указывает на падение стоимости платформы. Ведь осенью 2022 года Маск приобрел компанию за 44 млрд. дол.

Напомним, что миллиардер в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании предупредил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег. Тогда же бизнесмен озвучил свои требования о продолжительности 80-часовой рабочей недели, отмене офисных льгот, таких как бесплатная еда и запрет на удаленную работу.

Добавим, что в декабре 2022 доходы Twitter от рекламы упали на 71%. Ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером Илоном Маском. Twitter пытался решить проблему, предлагая некоторые бесплатные объявления, отменяя запрет на политическую рекламу и позволяя компаниям лучше контролировать размещение своих объявлений. По оценкам Pathmatics, 14 из 30 лучших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе после того, как Маск приобрел социальную сеть.

Twitter стал первой платформой социальных медиа, которая позволит компаниям, занимающимся медицинским каннабисом, рекламировать свои бренды и продукты в США. При условии, что компании имеют надлежащую лицензию, пройдут процесс одобрения, а самое главное, не нацелены на людей младше 21 года.

В январе 2022 года Twitter выставила на онлайн-аукцион сотни предметов из своей штаб-квартиры в Сан-Франциско. Желающие могли приобрести типографское оборудование, ящики и кухонную технику. В частности, эспрессо-машины и фонтанчик с газированными напитками в комплекте с дозатором для льда.